Nhận định trận đấu Indonesia vs Thái Lan, 19h00 ngày 5.10: Chủ nhà nhìn cúp rời xa

Phong độ Indonesia vs Thái Lan

Trước khi bảng A khởi tranh, Indonesia tất nhiên là cái tên nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Vừa nắm trong tay ưu thế sân nhà, lại sở hữu dàn sao đắt giá khiến mọi đối thủ phải kiêng dè. Thế nhưng, nếu không có đôi chút may mắn, đoàn quân dưới trướng HLV John Herdman đã lỡ hẹn trận chung kết.

Sau chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Singapore ở ngày ra quân, Indonesia được nhận định sẽ tiếp tục xơi tái Malaysia. Nhưng thực tế trên sân lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Ngay cả từ trước thời điểm chỉ còn chơi với 10 người trên sân (Thom Haye lĩnh thẻ đỏ phút 37), đội chủ nhà đã tỏ ra lép vế.

Trong tình thế thiếu người, Indonesia gần như chỉ còn biết co cụm phòng ngự. Nếu Malaysia quyết tâm hơn đánh bại đối thủ trực tiếp, họ mới là đội tuyển tiến đến trận tranh ngôi vô địch, thay vì rơi vào tình cảnh tiếc nuối sau drama rượt đuổi tỷ số khó tin ở lượt cuối.

Nhìn chung, tấm vé vào chung kết của Indonesia chưa thật thuyết phục. Bất chấp trong tay HLV Herdman là dàn hảo thủ đang chơi bóng tại các giải đấu danh tiếng, khi đặt chung vào một tập thể, lại chưa phát huy hết những phẩm chất đắt giá.

Thậm chí, màn trình diễn ấn tượng nhất xét trên phương diện cá nhân lại thuộc về thủ thành Maarten Paes. Khi thủ môn của một đội tuyển chiếu trên phải vất vả cản phá, cứu thua, đó là do các đồng đội phía trên chưa làm tốt nhiệm vụ.

Ở khía cạnh lối chơi tập thể, Thái Lan rõ ràng được đánh giá nhỉnh hơn. Nhờ sự trở lại của một số cựu binh chất lượng, "Voi chiến" chỉ mất 2 lượt trận để sớm định đoạt tấm vé vào chung kết. Thất bại 1-2 trước Philippines ở lượt cuối đến một phần do HLV Anthony Hudson cất nhiều trụ cột lên ghế dự bị, nhằm dưỡng sức cho trận tranh đoạt ngôi vương.

Giải đấu lần này, Thái Lan đã mang đến diện mạo có đôi chút khác biệt. Nếu chạm trán các đối thủ dưới cơ, đội tuyển xứ Chùa Vàng vẫn chủ động tạo sức ép lên phần sân đối diện bằng những tình huống phối hợp ngắn, ban bật quen thuộc.

Nhưng đụng độ đối thủ ngang cơ, thay vì cố gắng thi triển thế trận kiểm soát bóng, "Voi chiến" sẵn sàng nhẫn nhịn lùi sâu phòng ngự, đảm bảo vững chắc phòng tuyến trước khi cố gắng tung đòn hồi mã thương.

Không ngạc nhiên nếu Thái Lan tiếp tục sử dụng phong cách có phần thực dụng này ở trận chung kết. Sức ép sẽ càng đè nặng lên đội chủ nhà Indonesia một khi "Voi chiến" tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Thái Lan

Indonesia: Tiền vệ Thom Haye trở lại sau án treo giò.

Thái Lan: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Thái Lan

Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James

Thái Lan: Patiwat Khammai; Suphanan, Manuel Bihr, Nattapong Sairiya, Mickelson; Sarach Yooyen, Peeradon; Supachok, Chanathip, Teerasak; Jude Soonsup-Bell

Dự đoán: 1-2