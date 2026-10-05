Bồ Đào Nha thắng liên tiếp, lời cảnh báo cho Ronaldo

Ronaldo không thi đấu, Bồ Đào Nha vẫn thắng. Thậm chí, đội tuyển của HLV Jorge Jesus đang sở hữu thành tích hoàn hảo trong cả 3 trận liên tiếp không có sự phục vụ của đội trưởng kỳ cựu.

Điều đáng nói là câu chuyện bắt đầu trước cả thời điểm Ronaldo chính thức rời đội tuyển. Ở trận gặp Na Uy ngày 27/9, Ronaldo vẫn có tên trong danh sách nhưng không được sử dụng một phút nào. Gonçalo Ramos được trao cơ hội đá chính và ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha thắng 2-1. Đó là trận đấu chính thức đầu tiên sau nhiều năm Ronaldo không thi đấu một phút nào cho Bồ Đào Nha. Nhưng sự vắng mặt của anh không làm nhà đương kim vô địch Nations League chệch hướng.

Cristiano Ronaldo vắng mặt 3 trận liên tiếp, Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng tuyệt đối và sớm đoạt vé vào vòng 8 đội Nations League. Ảnh: Reuters

Sau đó, Ronaldo rời đội tuyển. Bồ Đào Nha tiếp tục bước vào trận gặp Đan Mạch mà không có ngôi sao 41 tuổi. Kết quả, họ tạo nên màn ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 4-2. Ở trận đấu mới nhất với Na Uy, Ronaldo vẫn không xuất hiện. Bồ Đào Nha một lần nữa giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Na Uy mở tỷ số ở phút 36 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Kristoffer Ajer. Chỉ hai phút sau, João Cancelo đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đến phút 79, João Félix kiến tạo để Gonçalo Ramos dứt điểm cận thành, hoàn tất màn ngược dòng cho Bồ Đào Nha.

Cuối trận, Bồ Đào Nha còn phải chơi thiếu người sau khi Francisco Conceição nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 86. Dù vậy, Na Uy không thể tìm được bàn gỡ.

Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha toàn thắng cả 4 trận tại bảng đấu, giành trọn 12 điểm và sớm giành quyền vào vòng 8 đội Nations League. Quan trọng hơn, họ làm được điều đó trong giai đoạn Ronaldo không còn đóng vai trò trực tiếp trên sân.

Ba trận, ba chiến thắng, 8 bàn thắng là thành tích của Bồ Đào Nha trong ba trận Ronaldo không thi đấu. Gonçalo Ramos đặc biệt gây chú ý khi liên tiếp để lại dấu ấn. Anh ghi bàn quyết định trong chiến thắng đầu tiên trước Na Uy và tiếp tục lập công ở trận đấu mới nhất. Tiền đạo này đang cho thấy Bồ Đào Nha có phương án thay thế đủ chất lượng khi Ronaldo vắng mặt.

Tất nhiên, không thể từ những kết quả này kết luận Bồ Đào Nha đã không còn cần Ronaldo. CR7 vẫn là cầu thủ có tầm ảnh hưởng đặc biệt, là đội trưởng và một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá nước này. Nhưng ba trận đấu vừa qua đang mang đến một tín hiệu rất rõ. Bồ Đào Nha không sụp đổ khi Ronaldo vắng mặt. Ngược lại, họ toàn thắng và đã sớm giành vé vào tứ kết.

Đó mới là điều đáng chú ý đối với Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Khi Bồ Đào Nha bước vào giai đoạn mới, đội tuyển này đang chứng minh rằng họ vẫn thắng ngay cả khi biểu tượng lớn nhất không còn hiện diện trên sân.