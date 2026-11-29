Sức sống từ những người trẻ giữ lửa

Các vận động viên tranh tài ở nội dung đẩy gậy. Ảnh: Mai Chi.

Cuối tháng 11, sân Trường Trung học cơ sở Suối Hai (số 71, đường 414, thôn Đức Thịnh, xã Suối Hai, Hà Nội) rộn rã tiếng trống hội và những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt. Tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29-11, hơn 160 vận động viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ các xã và các trường dân tộc nội trú trên địa bàn Thủ đô đã hội tụ, tranh tài sôi nổi ở ba môn thi đấu truyền thống: Bắn nỏ, Đẩy gậy và Kéo co.

Trên khu vực thi đấu môn bắn nỏ, hình ảnh nữ sinh người Mường Đỗ Hoàng Lan Chi (quê ở xã Yên Bài, hiện là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội) điềm tĩnh giương cánh nỏ truyền thống, nheo mắt ngắm chuẩn bia ở cự ly 20m để lại nhiều ấn tượng đẹp. Lần đầu bước vào sân chơi cấp thành phố, Lan Chi đặt mục tiêu giành giải Nhì và dành nhiều tâm huyết tập luyện kỹ thuật đứng bắn, quỳ bắn. Với cô học trò trẻ, cây nỏ không đơn thuần là dụng cụ thi đấu mà là sợi dây kết nối gia đình và cội nguồn. Bố, chú, bác của Lan Chi đều đam mê bắn nỏ và đã cùng bà con thành lập Câu lạc bộ Bắn nỏ Yên Bài từ đầu năm 2026, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia giao lưu.

Các vận động viên thi đấu môn bắn nỏ. Ảnh: Mai Chi.

Chia sẻ bên lề đường bắn, Đỗ Hoàng Lan Chi bày tỏ: "Ở lớp con có rất nhiều bạn cùng tham gia tập luyện bắn nỏ. Con thấy những sân chơi như thế này vô cùng hữu ích để người trẻ hiểu rõ giá trị văn hóa của dân tộc mình, từ đó trân trọng, lưu giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau".

Cùng chung nhịp đập nhiệt huyết tuổi trẻ, em Lường Như Quỳnh (dân tộc Thái, học sinh lớp 11A3, Trường Hữu nghị 80) cùng đồng đội cũng mang đến hội thi tinh thần thi đấu kiên cường ở nội dung kéo co đồng đội nam nữ phối hợp. Dưới màu áo đồng phục rực rỡ, những cái nắm tay siết chặt, những bước chân trụ vững vàng của các vận động viên học sinh đến từ Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 hay Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội đã biến khu vực thi đấu thành ngày hội giao lưu văn hóa đầy cảm xúc.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2026. Ảnh: Mai Chi.

Đứng sau sự trưởng thành của lớp vận động viên trẻ ấy là tâm huyết bền bỉ của những người thầy, người huấn luyện viên cơ sở. Gắn bó với phong trào thể thao dân tộc suốt 32 năm qua, anh Đinh Văn Ninh (sinh năm 1976, huấn luyện viên các nội dung bản sắc dân tộc Mường tại xã Yên Xuân) coi việc truyền nghề cho thế hệ trẻ là trách nhiệm tự thân.

Nhớ lại quãng thời gian trước năm 2008, anh Đinh Văn Ninh cho biết phong trào từng đối mặt với nguy cơ mai một do thiếu kinh phí và sân chơi. Thế nhưng, từ sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, được sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của các doanh nghiệp, thể thao dân tộc tại Yên Xuân đã hồi sinh mạnh mẽ. Minh chứng rõ nét là đội tuyển xã Yên Xuân từng lập kỷ lục 17 năm vô địch giải kéo co thành phố và 5 lần vinh dự đại diện Hà Nội tham dự giải toàn quốc. "Các cụ xưa đã truyền lại nét đẹp văn hóa thì con cháu hôm nay phải có trách nhiệm gìn giữ, động viên lớp trẻ tiếp nối để bản sắc người Mường luôn tỏa sáng giữa lòng Thủ đô", anh Ninh chia sẻ.

Đòn bẩy phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế địa phương

Trưởng phòng Thể dục Thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Phúc Anh phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi. Ảnh: Mai Chi.

Từ những câu chuyện giàu cảm xúc, có thể thấy, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND xã Suối Hai tổ chức mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Đây là hoạt động thiết thực cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), Trưởng phòng Thể dục Thể thao - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Phúc Anh khẳng định, thời gian qua, thành phố Hà Nội luôn dành nguồn lực đầu tư bài bản, phục hồi và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Quy mô các hội thi ngày càng mở rộng, hình thức tổ chức chuyên nghiệp, thu hút tỷ lệ đồng bào tham gia tập luyện thường xuyên ngày một tăng cao. Tại các kỳ hội thi thể thao dân tộc toàn quốc, đoàn vận động viên Hà Nội thường khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu, cho thấy chiều sâu của phong trào từ cơ sở đến thành phố.

Không dừng lại ở thành tích thi đấu thuần túy, định hướng xuyên suốt của Hà Nội và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số là gắn kết chặt chẽ thể thao dân tộc với bảo tồn lễ hội truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng. Theo ông Nguyễn Phúc Anh, việc tổ chức các môn bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co đan xen trong các lễ hội đầu xuân, ngày hội văn hóa bản địa không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân mà còn tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Thủ đô, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tại địa phương.

Ông Đỗ Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai cũng thông tin thèm, trên địa bàn xã, đồng bào Mường chiếm khoảng 20% dân số. Trong lộ trình phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo, xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số, duy trì các đội cồng chiêng và câu lạc bộ thể thao truyền thống.

Các vận động viên tranh tài ở môn kéo co tại Hội thi. Ảnh: Mai Chi.

Hằng năm, UBND xã Suối Hai đều bố trí nguồn kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kế cận, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đáng chú ý, địa phương đã khéo léo lồng ghép các hoạt động trình diễn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian vào không gian chợ đêm cuối tuần cũng như các lễ hội đình, đền, chùa dịp đầu xuân. Cách làm sáng tạo này vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, rèn luyện sức khỏe của bà con, vừa tạo điểm nhấn hấp dẫn thu hút du khách từ khu vực nội thành và các tỉnh lân cận về tham quan, trải nghiệm.

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi tại Suối Hai, dư âm đọng lại không chỉ là những tấm huy chương hay giải thưởng. Quan trọng hơn, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2026 đã thắp lên niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định hướng đi bền vững: Lấy văn hóa, thể thao làm nền tảng tinh thần và động lực nội sinh để thúc đẩy du lịch, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô phát triển giàu đẹp, văn minh./.