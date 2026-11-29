Miền đất hội tụ những dòng chảy văn hóa

Có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh sắc thiên nhiên, có nơi níu chân du khách bằng những công trình kiến trúc độc đáo. Tây Ninh mang trong mình cả hai sức hút ấy, nhưng sâu hơn là những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua lịch sử, tín ngưỡng và sự giao thoa của nhiều cộng đồng dân cư.

Hành trình khám phá Tây Ninh thường bắt đầu từ Núi Bà Đen - ngọn núi cao 986 m, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”. Giữa vùng đồng bằng rộng lớn, dáng núi nổi bật như một biểu tượng của vùng đất, vừa hùng vĩ trong cảnh sắc, vừa linh thiêng trong đời sống tín ngưỡng của người dân Nam Bộ.

Trong hành trình khám phá Tây Ninh, Núi Bà Đen thường là điểm dừng chân đầu tiên.

Lên đỉnh núi, giữa không gian khoáng đạt, Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cùng những công trình tâm linh tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Những dòng người tìm về chiêm bái, tiếng chuông chùa ngân vang và không gian thanh tịnh giữa mây trời khiến hành trình không đơn thuần là chuyến tham quan, mà còn là dịp để mỗi người tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.

Sức hút của Núi Bà Đen còn bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Linh Sơn Thánh Mẫu - nét văn hóa đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của cư dân Nam Bộ. Qua nhiều thế hệ, những chuyến hành hương về núi trở thành một phần sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đặc biệt trong các dịp lễ hội đầu năm.

Giữa lòng Tây Ninh, Tòa Thánh Cao Đài hiện lên với vẻ đẹp vừa uy nghi, vừa khác biệt.

Không chỉ có dấu ấn Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, Tây Ninh còn là nơi hội tụ những giá trị tôn giáo đặc sắc. Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh với kiến trúc rực rỡ, hệ thống biểu tượng độc đáo là công trình tiêu biểu của đạo Cao Đài - tôn giáo ra đời tại Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

Những đường nét kiến trúc, màu sắc và họa tiết tại Tòa thánh không chỉ tạo nên sức hấp dẫn về thị giác mà còn phản ánh triết lý dung hợp tôn giáo. Qua việc tìm hiểu công trình và đời sống tín ngưỡng của các tín đồ, du khách có cơ hội khám phá một nét văn hóa riêng, góp phần làm nên diện mạo đa dạng của vùng đất này.

Nếu Núi Bà Đen và Tòa thánh Cao Đài phản ánh chiều sâu đời sống tâm linh, thì những di tích cách mạng lại mở ra một miền ký ức hào hùng. Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là địa danh tiêu biểu, gắn với hoạt động lãnh đạo cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Giữa không gian rừng, những dấu tích còn lại nhắc nhớ về một thời kỳ đấu tranh gian khổ, về ý chí kiên cường và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Những địa chỉ đỏ không chỉ có giá trị tham quan mà còn là nơi giáo dục truyền thống, giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.

Di tích Chùa Khmer Khedol.

Đặc biệt, bản sắc Tây Ninh còn được tạo nên từ sự chung sống, giao lưu của nhiều cộng đồng dân tộc như Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Mỗi cộng đồng mang theo những phong tục, tín ngưỡng, lễ hội và tập quán riêng, cùng góp phần dệt nên bức tranh văn hóa phong phú.

Đó là sắc màu Phật giáo Nam tông Khmer, những nét sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng Chăm Islam, kiến trúc đình, chùa, miếu của người Việt và những dấu ấn văn hóa người Hoa. Bên cạnh đó là các di sản như nghệ thuật múa trống Chhay-dăm, Đờn ca tài tử Nam Bộ, lễ hội Kỳ Yên đình Gia Lộc, lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu.

Mỗi di sản là một câu chuyện về cộng đồng, về cách con người gìn giữ niềm tin và trao truyền bản sắc qua nhiều thế hệ. Chính sự đa dạng nhưng hòa hợp ấy tạo nên nét riêng cho Tây Ninh, khiến hành trình khám phá không chỉ dừng ở những điểm đến nổi tiếng mà còn mở ra thế giới văn hóa sống động phía sau mỗi địa danh.

Đánh thức di sản, tạo sức hút du lịch bền vững

Tâm linh, lịch sử và văn hóa đa dân tộc không phải những giá trị tách rời, mà có thể bổ trợ, kết nối để tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng. Đây cũng là lợi thế để Tây Ninh xây dựng thương hiệu điểm đến khác biệt, thay vì chỉ dựa vào sức hút của một vài địa danh nổi tiếng.

Theo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-TTg, phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc dân tộc là một trong những định hướng quan trọng.

Với Tây Ninh, định hướng này mở ra cơ hội chuyển hóa kho tàng di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế. Trong đó, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tiếp tục giữ vai trò hạt nhân, kết nối với Tòa thánh Cao Đài, các di tích lịch sử và những không gian văn hóa cộng đồng để hình thành các hành trình trải nghiệm có chiều sâu.

Thay vì chỉ tham quan, chiêm bái tại một địa điểm, du khách có thể lựa chọn hành trình kết hợp khám phá kiến trúc tôn giáo, tìm hiểu lịch sử cách mạng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa. Sự kết nối này không chỉ làm phong phú sản phẩm mà còn tạo cơ hội kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và lan tỏa lợi ích đến cộng đồng địa phương.

Đặc sản Tây Ninh níu chân du khách.

Một hướng đi giàu tiềm năng là đưa các di sản văn hóa phi vật thể đến gần hơn với du khách. Những điệu múa trống Chhay-dăm, làn điệu Đờn ca tài tử, lễ hội truyền thống hay nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng có thể trở thành những trải nghiệm đặc sắc nếu được tổ chức phù hợp với không gian văn hóa và đời sống của cộng đồng.

Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình ấy. Từ bánh tráng phơi sương, muối tôm đến các món ăn truyền thống, mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến và thói quen sinh hoạt của người dân. Khi được kết nối với hoạt động tham quan, trải nghiệm, những giá trị bình dị này có thể trở thành sản phẩm du lịch có sức hút riêng.

Tuy nhiên, phát triển du lịch từ di sản không đồng nghĩa với khai thác bằng mọi giá. Điều quan trọng là bảo tồn được giá trị nguyên bản, tôn trọng không gian tín ngưỡng và vai trò của chủ thể văn hóa. Các nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và cộng đồng dân cư cần được tham gia vào quá trình xây dựng, giới thiệu sản phẩm. Bởi chính họ là những người hiểu rõ nhất câu chuyện và giá trị mà mỗi di sản đang lưu giữ.

Cùng với đó, chất lượng thuyết minh, dịch vụ và khả năng kết nối các điểm đến cần được nâng cao. Một công trình kiến trúc có thể gây ấn tượng ban đầu, nhưng câu chuyện lịch sử, chiều sâu văn hóa và trải nghiệm chân thực mới là điều khiến du khách nhớ lâu, muốn quay trở lại.

Tây Ninh không chỉ là điểm đến của những chuyến hành hương. Đó còn là vùng đất của những trang sử hào hùng, những cộng đồng cùng chung sống và một kho tàng văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ đỉnh Núi Bà Đen linh thiêng đến những di tích cách mạng, từ kiến trúc Tòa thánh Cao Đài đến tiếng trống Chhay-dăm rộn ràng, mỗi giá trị đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này.

Khi di sản được gìn giữ, văn hóa được trao truyền và người dân trở thành chủ thể trong phát triển du lịch, Tây Ninh sẽ có thêm nền tảng để khẳng định sức hấp dẫn của mình. Đó không chỉ là hành trình đưa du khách đến với một vùng đất, mà còn là cách để những giá trị truyền thống tiếp tục sống trong nhịp phát triển hiện đại.