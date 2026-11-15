Tình yêu lớn dần theo thời gian

Sơn và Hậu biết nhau nhờ bạn bè giới thiệu qua điện thoại. Qua những lần trò chuyện, sự quan tâm, tình cảm chân thành, mộc mạc của Sơn đã thu hút, tạo những ấn tượng tốt đẹp trong Hậu. Chính vì vậy, cả hai thống nhất cho nhau cơ hội tìm hiểu nghiêm túc, cùng vun đắp tình cảm bằng sự thấu hiểu, trung thực và sẻ chia. Những ngày sau đó, dù công việc bận rộn, Sơn vẫn đều đặn tranh thủ cuối tuần về gặp Hậu, còn cô cũng sắp xếp thời gian lên thăm anh. Những cuộc gặp không dài nhưng đủ để hai người hiểu nhau hơn, tình cảm cũng theo đó lớn dần.

Đại úy Trần Trường Sơn và vợ trong ngày cưới . Ảnh do nhân vật cung cấp

Đêm giao thừa cuối năm 2024 trở thành dấu mốc đặc biệt. Sau nhiều lần hạ quyết tâm, Sơn quyết định bày tỏ tình cảm. Hậu im lặng và nghĩ về kỷ niệm cả hai đã cùng trải qua. Tựa vào vai Sơn, Hậu khẽ nói: “Em đã suy nghĩ nhiều về chuyện chúng mình. Nếu anh thật lòng, em muốn được cùng anh đi tiếp”. Sơn nhìn Hậu âu yếm rồi thầm thì: “Anh sẽ cố gắng để em luôn thấy lựa chọn hôm nay là đúng”. Hậu khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc hai người chính thức bước sang một chặng đường mới.

Được hai bên gia đình ủng hộ, tháng 10-2025, Sơn và Hậu tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Dù nhiệm vụ học tập khiến Sơn thường xuyên xa nhà, anh vẫn duy trì những cuộc gọi mỗi tối, nhắn tin quan tâm như khi mới yêu nhau; về nhà, cả hai cùng chăm lo cuộc sống gia đình. Với họ, tình yêu không đến từ những rung động đầu tiên, mà được bền bỉ nuôi dưỡng qua thời gian, sự chân thành, đồng điệu và quyết định gắn bó bên nhau.