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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 423/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026, quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người.

Nghị định áp dụng đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của pháp luật về công tác dân tộc. Đối tượng thụ hưởng bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi học tại các cơ sở giáo dục mầm non; học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông, trường dự bị đại học; học sinh, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT.

Bên cạnh đó, chính sách còn áp dụng đối với học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh học chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Mức hỗ trợ cao nhất 3,63 triệu đồng/người/tháng

Về mức hỗ trợ học tập, Nghị định quy định trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tại cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ 759.000 đồng/người/tháng.

Người học tại cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung học nghề hoặc theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT được hỗ trợ 1.012.000 đồng/người/tháng. Đối với học sinh bán trú, học viên bán trú theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ là 1.518.000 đồng/người/tháng.

Tại trường phổ thông nội trú, học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 1.012.000 đồng/người/tháng; học sinh nội trú được hỗ trợ 1.518.000 đồng/người/tháng.

Đối với người học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường trung cấp và trường cao đẳng, mức hỗ trợ được quy định là 2.530.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ cao nhất 3.630.000 đồng/người/tháng dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người đang học tại cơ sở giáo dục đại học.

Quy định cụ thể thời gian và nguyên tắc hưởng

Nghị định cũng quy định cụ thể thời gian hưởng chính sách. Theo đó, người học có thời gian học theo kế hoạch giáo dục, đào tạo từ đủ 9 tháng trong một năm học được hưởng hỗ trợ trong 12 tháng. Trường hợp thời gian học dưới 9 tháng, người học được hưởng theo số tháng thực học.

Đối với năm học đầu tiên và năm học cuối cùng của khóa học, cấp học, thời gian hưởng chính sách được xác định theo số tháng học thực tế. Thời gian trước khi nhập học hoặc sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, đào tạo không được tính để xác định thời gian hưởng hỗ trợ.

Đáng chú ý, người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 còn được hưởng thêm 1 tháng hỗ trợ trong năm học lớp 1, ngoài mức hỗ trợ dành cho trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non theo quy định.

Về nguyên tắc hưởng, trường hợp người học đồng thời thuộc đối tượng hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất, trừ các trường hợp được quy định cụ thể tại Nghị định.

Nghị định cũng làm rõ các trường hợp người học không được hưởng đồng thời một số chính sách hỗ trợ khác như hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn hoặc học bổng chính sách. Đối với người học phải tạm dừng học do ốm đau, tai nạn, thiên tai, dịch bệnh hoặc sự kiện bất khả kháng và được cơ sở giáo dục quyết định hoặc xác nhận, người học tiếp tục được hưởng hỗ trợ trong thời gian tạm dừng theo quy định.

Nghị định số 423/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/1/2027, thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017. Chính sách hỗ trợ học tập theo quy định mới được thực hiện từ tháng 1/2027.