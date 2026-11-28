Trẻ thường quan sát và lắng nghe nhiều hơn cha mẹ nghĩ. Ảnh minh họa: Pexels.

Michelle Gielan, nhà nghiên cứu tâm lý học tích cực, tác giả cuốn sách Resilient Optimism: The Science of Sustaining a Positive Mindset in Tough Times và Broadcasting Happiness, cho rằng cha mẹ không nên quá vội vàng ngăn con nghe lén những cuộc trò chuyện của người lớn.

Theo bà, trẻ thường quan sát và lắng nghe nhiều hơn cha mẹ nghĩ. Các em có thể không chú ý khi được người lớn trực tiếp nhắc nhở nhưng lại ghi nhớ những câu chuyện cha mẹ trò chuyện với nhau ở phòng bên cạnh.

Có thể cha mẹ sẽ muốn nhắc con không được nghe lén vì đây thường bị coi là hành vi thô lỗ, thiếu lịch sự. Tuy nhiên, Gielan cho rằng cách nhìn nhận này chưa thực sự đầy đủ. Bà thích sự quan sát và tò mò của trẻ, đồng thời tin rằng cha mẹ có thể tận dụng điều đó để nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và khả năng vượt qua khó khăn ở con.

Gielan từng nhận ra điều này ở con gái Zoë. Một buổi chiều, bà và chồng nhận thấy chữ viết của con tiến bộ rõ rệt nên dành lời khen khi trò chuyện trong bếp. Sau đó, bà bắt gặp con gái đọc sách trong phòng với nụ cười.

Bà đoán Zoë đã nghe được những lời nhận xét của bố mẹ. Nếu được cha mẹ trực tiếp khen ngợi, cô bé có thể nghĩ đó chỉ là những lời động viên thông thường. Nhưng khi vô tình nghe được lời nhận xét của bố mẹ, con đón nhận chúng theo cách khác.

Theo bà, những gì trẻ vô tình nghe được có thể ảnh hưởng đến cách các em nhìn nhận bản thân và những điều mình có thể làm được. Đây là nền tảng cho sự phát triển và thành công trong tương lai.

Chia sẻ trên CNBC, Gielan gợi ý 3 cách giúp cha mẹ tận dụng những cuộc trò chuyện trẻ vô tình nghe được để nuôi dưỡng sự kiên cường và lạc quan ở con.

Tác giả sách người Mỹ Michelle Gielan. Ảnh: Dynamicspeakers.

Khen con khi biết trẻ có thể nghe thấy

Gielan dẫn một nghiên cứu năm 2026 được công bố trên tạp chí Child Development. Kết quả cho thấy trẻ 5-6 tuổi từng nghe người lớn khen ngợi hành vi đặt câu hỏi có xu hướng chủ động đặt câu hỏi nhiều hơn.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra trẻ có xu hướng chia sẻ nhiều hơn sau khi nghe người lớn khen một bạn nhỏ biết chia sẻ là người tốt bụng.

Theo tác giả, trẻ không chỉ học từ lời khuyên trực tiếp, mà còn quan sát cách cha mẹ đánh giá và trân trọng người khác. Vì vậy, phụ huynh nên khen ngợi cụ thể những nỗ lực của con thay vì chỉ chú trọng kết quả.

Gần đây, Gielan cũng chủ động trò chuyện với chồng về sự nỗ lực của Leo - cậu con trai 12 tuổi - khi thực hiện một dự án học tập khó. Bà muốn con nghe được rằng điều khiến mẹ tự hào không phải kết quả cuối cùng mà là việc con vẫn tiếp tục cố gắng dù mọi chuyện không diễn ra như mong đợi.

Theo Gielan, khi nghe cha mẹ ghi nhận sự nỗ lực và tiến bộ, trẻ sẽ hiểu rằng những hành động của mình có ý nghĩa. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành tinh thần lạc quan.

Để con biết cha mẹ đối diện với thất bại như thế nào

Nhiều cha mẹ thường giấu con những căng thẳng, khó khăn. Tuy nhiên, theo Gielan, nếu chỉ nghe về thành công của người lớn, trẻ sẽ khó học cách đối mặt với thất bại.

Điều này không có nghĩa cha mẹ trút hết những lo lắng lên con, mà nên để trẻ nghe cách người lớn đối mặt và giải quyết khó khăn.

Chẳng hạn, nếu lo lắng về một buổi thuyết trình, cha mẹ có thể chia sẻ rằng bản thân muốn làm tốt và sẽ dành thời gian luyện tập để chuẩn bị kỹ hơn. Qua những cuộc trò chuyện như vậy, trẻ nhận ra cách người lớn gọi tên cảm xúc, xác định nguyên nhân khiến bản thân lo lắng và tìm hướng giải quyết.

Gielan cho biết gần đây, các con nhiều lần thể hiện sự đồng cảm khi nghe mẹ chia sẻ khó khăn. Trẻ không chỉ an ủi mà còn tiếp tục lắng nghe để biết mẹ sẽ làm gì tiếp theo.

Gielan khuyến khích phụ huynh chú ý đến cả những niềm vui bình dị. Ảnh minh họa: Pexels.

Chia sẻ niềm vui từ những điều nhỏ bé

Từ năm 2021, Gielan duy trì thói quen nhắn cho chồng 3-4 khoảnh khắc yêu thích trong ngày trước khi đi ngủ. Sau hơn 1.500 tin nhắn, những dòng chia sẻ này trở thành cuốn nhật ký ghi lại kỷ niệm gia đình, từ cái ôm bất ngờ của con gái, trận pickleball với con trai đến những câu chuyện hài hước trong bữa tối.

Hiện tại, Gielan thường nhắc lại những khoảnh khắc ấy với chồng khi các con ở gần. Đôi khi, trẻ hào hứng tham gia câu chuyện hoặc sẽ ngồi lắng nghe.

Theo bà, não bộ con người thường có xu hướng chú ý đến vấn đề và những điều chưa ổn. Vì vậy, các niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống dễ bị bỏ qua.

Khi nghe cha mẹ nhắc đến và trân trọng những khoảnh khắc tích cực, trẻ cũng học cách nhận ra những điều tốt đẹp đang diễn ra xung quanh. Thói quen này giúp các em duy trì tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn.