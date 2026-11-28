Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút và được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết của Tiền Giang (XSTG), Đà Lạt (XSĐL), Kiên Giang (XSKG). Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó. Xổ số hôm nay - KQXSMN ngày 29/11 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29/11/2026. KQXSMN 29/11.

Cập nhật kết quả XSMN 29/11 mới nhất hàng tuần quay số trả thưởng bắt bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Trực Tiếp kết quả xổ số miền Nam 29/11/2026 - XSMN 29/11.

Xem lại kết quả XSMN các ngày gần đây

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28/11. KQXSMN 28/11/2026. XSMN 28/11.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27/11. KQXSMN 27/11/2026. XSMN 27/11.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26/11. KQXSMN 26/11/2026. XSMN 26/11.

Cách xem kết quả XSMN 29/11 trực tiếp và nhanh chính xác nhất

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