Ngày 28/11, tờ The Sun đưa tin, các bác sĩ ở Pakistan cho biết "bộ xương thai nhi" đã âm thầm phát triển bên trong bụng cậu bé 10 tuổi trước khi được lấy ra vào ngày 16/6.

Trong những ngày trước khi nhập viện, cậu bé được cho là đã sụt cân nhiều, bị sốt cao và đau bụng. Khi khám cho bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy bụng cậu bé khá sưng và đau, đặc biệt là ở phía bên trái.

Họ đã chụp CT cho bé trước khi phát hiện một khối u lớn bên trong cơ thể. Nó có chiều dài xấp xỉ một chiếc iPhone tiêu chuẩn.

Kết quả chụp CT cho thấy một khối u bất thường bên trong bụng cậu bé. Nguồn: Thư viện Y khoa Quốc gia.

Cậu bé đã trải qua ca phẫu thuật và các bác sĩ đã loại bỏ khối u khá lớn bám vào các mạch máu lớn gần ruột non của cậu. Nhưng khi các bác sĩ mổ khối u ra, họ đã hoàn toàn bị sốc.

Nó có mô mỡ, các mảng bám giống răng và một "bộ xương bào thai được hình thành tốt". Họ có thể nhìn rõ cánh tay và chân nhỏ xíu, cũng như tóc và móng tay. Thậm chí, khi quan sát kỹ hơn, nó còn có cả một cấu trúc xương sống dễ nhận biết.

Các bác sĩ tin rằng khối u này là kết quả của một tình trạng hiếm gặp gọi là thai nhi trong thai nhi, hay FIF.

Tình trạng cực kỳ hiếm gặp này xảy ra ở khoảng 1/500.000 ca sinh nở. Chưa đến 250 trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới – hầu hết liên quan đến bé trai.

Những khối u như thế này thường phát triển ở vùng bụng, nhưng đôi khi cũng có thể xuất hiện gần các bộ phận khác trên cơ thể.

Nguyên nhân gây ra FIF vẫn chưa rõ ràng. Nhưng các nhà khoa học có hai giả thuyết chính.

Lời giải thích đầu tiên và được chấp nhận rộng rãi hơn là nó bắt nguồn từ một biến chứng hiếm gặp trong quá trình phát triển của cặp song sinh cùng trứng.

Trong một số trường hợp, khi trứng đã thụ tinh phân chia thành hai phôi, một phôi sẽ nhận được hầu hết các tế bào và phát triển bình thường trong khi phôi còn lại bị mắc kẹt bên trong. Cái lớn hơn tiếp tục phát triển, nuốt chửng phôi nhỏ.

Đứa trẻ sinh đôi nhỏ hơn có thể tiếp tục nhận máu từ người anh/chị em của mình, cho phép một số bộ phận cơ thể phát triển – nhưng quá trình phát triển của nó không bao giờ hoàn tất.

Các nhà khoa học cũng đưa ra giả thuyết rằng tình trạng này có thể là kết quả của một loại khối u gọi là u quái (teratoma).

Những khối u này có thể là sự kết hợp của các mô cơ thể, bao gồm tóc, cơ, răng và xương. Một số vô hại, trong khi những loại khác có thể gây ung thư.

Cậu bé đã hồi phục tốt và các bác sĩ không phát hiện dấu hiệu ung thư. Bé được xuất viện 11 ngày sau khi nhập viện.