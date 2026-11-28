Ảnh minh họa: Eating Well

Cholesterol cao là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với sức khỏe tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 39% người trưởng thành trên toàn cầu có mức cholesterol toàn phần tăng cao, trong đó tỷ lệ ở nữ giới là 40% và nam giới là 37%. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố di truyền và tuổi tác, chế độ ăn uống là một trong những yếu tố có thể điều chỉnh để kiểm soát cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mới đây, bác sĩ Jeremy London - chuyên gia phẫu thuật tim mạch người Mỹ - đã chia sẻ 4 loại thực phẩm có thể giúp cơ thể loại bỏ cholesterol LDL (thường được gọi là cholesterol "xấu") khỏi máu. Theo ông, chất xơ và chất béo lành mạnh là hai nhóm dưỡng chất đặc biệt có lợi trong việc kiểm soát chỉ số này.

1. Yến mạch giúp đào thải cholesterol

Yến mạch giàu beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có khả năng tạo thành dạng gel trong đường tiêu hóa. Chất này liên kết với dịch mật và giúp cơ thể đào thải qua phân. Khi cần sản xuất thêm dịch mật, gan sẽ sử dụng cholesterol từ máu, qua đó góp phần giảm lượng cholesterol LDL.

Một cốc yến mạch nấu chín cung cấp khoảng 4g chất xơ. Theo bác sĩ London, ăn khoảng 2 cốc yến mạch nấu chín mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 7% cholesterol xấu. Ngoài ra, beta-glucan còn có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Có thể bổ sung yến mạch vào bữa sáng dưới dạng cháo, yến mạch ngâm qua đêm hoặc sinh tố kết hợp trái cây.

2. Các loại đậu giàu chất xơ

Đậu và đậu lăng không chỉ cung cấp protein thực vật mà còn rất giàu chất xơ. Một nửa cốc đậu hoặc đậu lăng chứa khoảng 8g chất xơ, giúp hỗ trợ đào thải cholesterol theo cơ chế tương tự yến mạch.

Bác sĩ London cho biết, tiêu thụ khoảng 3/4 cốc đậu mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 5% cholesterol xấu.

Bên cạnh đó, ăn đậu thường xuyên còn có thể góp phần giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tạo cảm giác no lâu nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và protein. Có thể dùng đậu thay thế một phần thịt trong các món súp, cà ri, salad hoặc món hầm.

3. Quả óc chó hỗ trợ gan loại bỏ cholesterol

Các loại hạt, đặc biệt là quả óc chó, cũng được khuyến nghị nhờ hàm lượng chất béo lành mạnh, nhất là axit béo omega-3.

Theo bác sĩ London, những chất béo này có thể kích thích gan tăng số lượng thụ thể LDL, giúp thu nhận nhiều cholesterol xấu hơn từ máu để đào thải ra ngoài cơ thể.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng khuyến nghị bổ sung một nắm quả óc chó vào chế độ ăn hằng ngày để hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, salad và các món ăn nhẹ.

4. Dầu ô liu nguyên chất bảo vệ tim mạch

Khác với ba thực phẩm trên, dầu ô liu nguyên chất không trực tiếp làm giảm lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, loại dầu này có thể giúp giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch.

Bác sĩ London dẫn nghiên cứu PREDIMED cho thấy, sử dụng dầu ô liu nguyên chất thường xuyên kết hợp với chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm 30% nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Dầu ô liu chứa chất béo lành mạnh cùng các hợp chất có lợi, có thể góp phần giảm nguy cơ tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì và tiểu đường type 2 - những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch.

Khi lựa chọn, nên ưu tiên dầu ô liu nguyên chất được đóng trong chai tối màu để hạn chế tác động của ánh sáng, vốn có thể khiến dầu nhanh bị biến chất.

Không thực phẩm nào thay thế được thuốc

Bác sĩ London nhấn mạnh, không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể mang lại hiệu quả giảm cholesterol như thuốc điều trị. Vì vậy, người có cholesterol cao cần trao đổi với bác sĩ để xây dựng kế hoạch kiểm soát phù hợp.

Dù vậy, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ và chất béo có lợi vẫn là những biện pháp thiết thực giúp hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch.