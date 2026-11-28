Bà Hảo uất ức trước sự hỗn láo của con riêng của chồng

Trong tập 25 phim Xóm nhỏ, cuộc sống của bà Hảo (Linh Huệ) sau khi đi bước nữa dần được hé lộ. Không tìm được sự bình yên bên gia đình mới, mẹ Trâm còn phải đối mặt với người con riêng ngang ngược của chồng.

Tùng lục lọi đồ đạc trong nhà để tìm tiền. Dù bà Hảo giải thích rằng tiền đã dùng để đóng viện phí cho bố anh, Tùng vẫn yêu cầu bà đi vay tiền cho mình.

Không đạt được mục đích, Tùng đề nghị bán căn nhà đang ở để vừa có tiền trả nợ, vừa có tiền lo việc chữa bệnh cho bố.

Bà Hảo nhất quyết phản đối vì không muốn mất chỗ ở. Thấy mẹ kế không chịu nhượng bộ, Tùng lập tức trở mặt, lớn tiếng cho rằng bà cố tình hãm hại bố mình nhằm chiếm đoạt căn nhà.

Quá phẫn uất trước những lời cáo buộc vô căn cứ của con chồng, bà Hảo không giữ được bình tĩnh, thẳng tay tát Tùng.

Duyên lợi dụng chuyện của Trâm để thu hút sự chú ý của Phong

Ở diễn biến khác, Trâm (Lê Lưu Ly) hoang mang khi lịch chụp hình tại Ninh Bình đột ngột bị hủy. Cô còn nghe được những lời bàn tán của đồng nghiệp về khả năng Phong (Hà Thành) và Duyên (Thùy Dương) nối lại tình cảm trong chuyến công tác chung.

Trong khi Trâm chưa biết nguyên nhân mình bị gạt khỏi công việc, Duyên lại tranh thủ cơ hội ở bên Phong để bày tỏ mong muốn tái hợp.

Trước thái độ lạnh nhạt của tình cũ, Duyên chuyển sang nhắc đến Trâm, úp mở rằng cô đang gặp chuyện không ổn. Lời nói của Duyên khiến Phong lập tức thay đổi thái độ, lo lắng hỏi han tình hình của Trâm.

Liệu Phong có phát hiện những toan tính của Duyên nhằm vào Trâm? Bà Hảo sẽ làm gì để thoát khỏi cuộc sống đầy tủi cực bên gia đình chồng?

Tập 25 phim Xóm nhỏ sẽ lên sóng lúc 21h ngày 27/11 trên kênh VTV1.

Bà Hảo không kiềm chế được sự tức giận khi bị con riêng của chồng buông lời xúc phạm - Nguồn video: VFC