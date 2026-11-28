Ngày 28/11, Hội nghị Khoa học Thường niên về Sáng tạo trong Y học và Mô hình Chăm sóc Sức khỏe 2026 (VAMIM) được tổ chức quy tụ hơn 190 báo cáo viên đến từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 20 phiên khoa học tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), y học chính xác, robot phẫu thuật, công nghệ in 3D, liệu pháp tế bào CAR-T, ghép gan, can thiệp bào thai, chẩn đoán phân tử, hồi sức cấp cứu và các mô hình chăm sóc sức khỏe tương lai.

Tại hội nghị, bà Catherine Alix-Panabières, Giáo sư Ung thư học, Đại học Montpellier (Pháp), Trưởng Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Tế bào Lưu hành Hiếm ở Người và Sinh thiết lỏng (LCCRH), chia sẻ về tiềm năng của sinh thiết lỏng trong phát hiện và theo dõi ung thư thông qua mẫu máu.

Khác với sinh thiết mô truyền thống phải lấy trực tiếp mẫu từ khối u, sinh thiết lỏng sử dụng mẫu máu để tìm kiếm các dấu ấn sinh học và biến đổi di truyền liên quan đến ung thư. Công nghệ này có thể hỗ trợ phát hiện bệnh, theo dõi tiến triển, đánh giá nguy cơ tái phát và dự đoán khả năng đáp ứng điều trị.

Đặc biệt, khi kết hợp phân tích đặc điểm khối u với các dấu ấn miễn dịch, sinh thiết lỏng có thể cung cấp thêm dữ liệu giúp bác sĩ lựa chọn, điều chỉnh phác đồ phù hợp với từng người bệnh, hướng tới cá thể hóa điều trị. Thời gian tới, các đơn vị nghiên cứu dự kiến thúc đẩy hợp tác, tiến tới triển khai các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ thông tin về nghiên cứu xét nghiệm máu xác định ung thư xương đang được các bác sĩ Việt Nam phối hợp với Nhật Bản nghiên cứu hứa hẹn mang lại nhiều kết quả cao.

Ung thư xương là bệnh thường gặp ở lứa tuổi xương đang phát triển, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Một nhóm tuổi khác cũng có thể mắc bệnh là khoảng 55-60 tuổi, trong một số trường hợp tổn thương xương lành tính tiến triển thành ác tính.

Điều đáng lo ngại là những dấu hiệu ban đầu dễ bị nhầm với đau xương tăng trưởng hoặc đau do vận động.

Giáo sư Dũng chia sẻ về các thông tin đến ung thư xương. Ảnh: BTC.

Trẻ đang tuổi chạy nhảy, chơi thể thao nếu thường xuyên kêu đau chân, đau tay có thể được gia đình cho rằng do vận động quá nhiều. Một số trường hợp đi khám cũng có thể được nhận định là đau xương trong giai đoạn phát triển.

"Tất nhiên không phải tất cả trường hợp đau xương đều là ung thư, nhưng có những trường hợp đau kéo dài chính là dấu hiệu cảnh báo ban đầu của bệnh", chuyên gia lưu ý.

Theo bác sĩ Dũng, hiện nay có nhiều bệnh nhân được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn 2B hoặc giai đoạn 3. Ở giai đoạn 2B, tổn thương bắt đầu phá vỡ vỏ xương, khiến xương yếu đi. Trẻ có thể đau nhiều, đi lại khó khăn, tập tễnh, thậm chí gãy xương.

Khi bệnh đã tiến triển, tế bào ung thư có nguy cơ lan ra ngoài xương và di căn. Có những trường hợp sau phẫu thuật, tổn thương tại chỗ được kiểm soát tốt nhưng khoảng 3-4 năm sau lại phát hiện di căn phổi.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo khi trẻ đau xương kéo dài, gia đình nên đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp, không tự kết luận đó là đau tăng trưởng.

Để chẩn đoán, MRI có ưu thế trong đánh giá tủy xương và phát hiện những tổn thương sớm. Trong khi đó, CT chủ yếu giúp đánh giá cấu trúc xương đã canxi hóa. Một số tổn thương ung thư giai đoạn sớm chưa biểu hiện rõ trên CT.