Lợi ích của việc ăn chậm

Theo TS. Rashmi Advani, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Mỹ), nhai là bước quan trọng giúp thức ăn được nghiền thành những mảnh nhỏ hơn, đồng thời trộn đều với nước bọt. Các enzyme trong nước bọt bắt đầu phân giải một số thành phần của thức ăn, đặc biệt là carbohydrate, trước khi thức ăn đi xuống dạ dày. Dạ dày bắt đầu tiết dịch vị sẵn sàng. Ăn nhanh, nuốt vội tức là bạn đã bỏ qua bước đầu tiên này.

Khi thức ăn đã được nhai nhuyễn, dạ dày không phải co bóp vất vả để nghiền nữa.

Thức ăn càng nhỏ mịn thì men tiêu hóa càng dễ bám vào để phân giải, cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Phần thức ăn chưa tiêu hết trôi xuống ruột già cũng ít đi, nên đỡ lên men sinh hơi, chướng bụng.

Thêm một lý do nên ăn chậm, đó là khi thức ăn xuống, ruột tiết ra các hormone báo no để gửi tín hiệu lên não. Nhưng tín hiệu này cần khoảng 15 đến 20 phút mới đến nơi. Nếu bạn ăn nhanh, bạn có thể ăn nhiều quá mức cần thiết.

Một nghiên cứu cho thấy khi nhai mỗi miếng 40 lần thay vì 15 lần, người tham gia ăn ít hơn khoảng 12% năng lượng. Hormone báo đói giảm xuống, hormone báo no tăng lên.

Về lâu dài, cân nặng và đường huyết dễ kiểm soát hơn.

Các phân tích gộp cho thấy người ăn nhanh có nguy cơ béo phì cao gấp khoảng 2 lần người ăn chậm. Một nghiên cứu lớn ở Nhật trên gần 60.000 người bệnh đái tháo đường type 2 cũng ghi nhận nhóm ăn chậm ít bị béo phì hơn khoảng 42% so với nhóm ăn nhanh.

Ăn chậm còn giúp đường vào máu từ từ hơn, tuyến tụy không phải dồn sức trong một lúc. Với người thừa cân, tiền tiểu đường, đây là thay đổi nhỏ nhưng rất đáng làm.

Nghe có vẻ không liên quan nhưng việc nhai kỹ sẽ góp phần kích thích hoạt động của hệ thần kinh thực vật đồng thời tăng cường hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể như tim mạch, tuyến nội tiết,...

Quan trọng hơn cả, nhai kỹ còn giúp khí huyết trong cơ thể được lưu thông tốt hơn, giúp tăng cường khả năng tư duy, suy nghĩ và giúp não điều phối các hoạt động của cơ thể hiệu quả.

Tốc độ ăn được bác sĩ khuyên

Ăn nhanh quá không tốt nhưng ăn chậm quá cũng không tốt. Phải mất bao lâu để hoàn thành một bữa ăn?

Sun Lin, Phó khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), cho biết thời gian bữa ăn có liên quan đến thói quen ăn uống và tình trạng sức khỏe của cá nhân, nhưng nhìn chung không nên dưới 15 phút.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm soát thời gian, bạn có thể nhớ điều này: Nhai từng miếng cơm 20 lần. Nếu nhai mỗi miếng thức ăn từ 20 đến 22 lần, tốt nhất đối với người cao tuổi nên nhai trên 25 lần để dễ tiêu hóa hơn.

Cách tập thói quen ăn chậm

Ăn chậm là thói quen có thể rèn luyện dần với vài điều chỉnh đơn giản:

- Đặt đũa, thìa xuống giữa các miếng. Giúp bạn không nạp thức ăn liên tục và ăn chậm lại tự nhiên.

- Nhai kỹ trước khi nuốt. Tập trung nhai giúp kéo dài thời gian ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

- Tránh vừa ăn vừa xem điện thoại. Ăn trong lúc mất tập trung dễ khiến bạn ăn nhanh và nhiều hơn.

- Ăn cùng người khác, trò chuyện nhẹ nhàng. Bữa ăn kéo dài hơn giúp bạn ăn chậm mà không gò ép.

- Uống một chút nước trong bữa. Giúp làm chậm nhịp ăn và tạo cảm giác no phần nào.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị chú ý đến thói quen ăn uống và cách ăn có ý thức như một phần của lối sống lành mạnh. Ăn chậm là một thói quen nhỏ nhưng dễ duy trì, có thể kết hợp cùng chế độ ăn cân đối và vận động đều đặn để hỗ trợ kiểm soát cân nặng.