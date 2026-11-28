Theo Hàng Châu Nhật Báo, ông Trương, 70 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Một thời gian trước, ông thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chân tay yếu sức và thiếu năng lượng. Nghe người quen cho rằng đây là dấu hiệu thiếu kali và chỉ cần ăn nhiều chuối là có thể cải thiện, ông lập tức làm theo.

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Mỗi ngày, cụ ông duy trì ăn 3-4 quả chuối và kéo dài liên tục suốt nửa tháng. Tuy nhiên, thay vì khỏe hơn, tình trạng mệt mỏi ngày càng nghiêm trọng. Đến một ngày, ông gần như kiệt sức hoàn toàn và được người nhà đưa đến Bệnh viện Lý Huệ Lợi thuộc Trung tâm Y tế Ninh Ba để cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ bất ngờ. Nồng độ kali trong máu của bệnh nhân lên tới 7,94 mmol/L, vượt xa ngưỡng bình thường là 3,5-5,5 mmol/L. Trong y khoa, chỉ số trên 6,5 mmol/L đã được xem là mức nguy hiểm cần xử trí khẩn cấp.

Không chỉ vậy, điện tâm đồ của bệnh nhân cũng xuất hiện nhiều bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị tăng kali máu nặng - tình trạng có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, rung thất hoặc ngừng tim đột ngột bất cứ lúc nào.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu (EICU), sử dụng thuốc nhằm giảm độc tính của kali đối với tim và bảo vệ chức năng tim mạch. Đồng thời, các bác sĩ tiến hành lọc máu khẩn cấp để loại bỏ lượng kali dư thừa ra khỏi cơ thể.

Sau quá trình điều trị tích cực, chỉ số kali trong máu của ông Trương dần trở về mức bình thường, điện tâm đồ ổn định trở lại và bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Châu Đĩnh, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Lý Huệ Lợi, cho biết đối với người khỏe mạnh, thận có khả năng đào thải lượng kali dư thừa ra ngoài nên việc ăn chuối ở mức hợp lý thường không gây vấn đề đáng lo ngại.

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Tuy nhiên, ở người cao tuổi, bệnh nhân tăng huyết áp đang sử dụng thuốc điều trị lâu dài hoặc người mắc bệnh thận mạn tính, khả năng đào thải kali của cơ thể có thể suy giảm. Khi những người này tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu kali trong thời gian dài, kali sẽ tích tụ trong máu và làm tăng nguy cơ tăng kali máu. Ngoài chuối, nhiều thực phẩm khác cũng chứa lượng kali cao như cam, sầu riêng, rau bina, khoai tây và các loại hạt.

Kali là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ bắp, thần kinh và đặc biệt là duy trì nhịp tim bình thường. Tuy nhiên, khi nồng độ kali trong máu tăng quá cao, hệ thống dẫn truyền điện của tim có thể bị rối loạn nghiêm trọng.

Điều đáng lo ngại là tăng kali máu giai đoạn đầu thường không có triệu chứng đặc hiệu. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, yếu cơ hoặc tê bì nhẹ. Nhưng khi kali tiếp tục tăng cao, nguy cơ rối loạn nhịp tim và ngừng tim đột ngột có thể xảy ra rất nhanh.

Bác sĩ Châu Đĩnh khuyến cáo mọi người không nên tự ý bổ sung chất dinh dưỡng nếu cảm thấy không khỏe. Mệt mỏi hay suy nhược không nhất thiết là do thiếu kali. Những triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác như tim mạch, nội tiết hoặc bệnh thận. Việc bổ sung kali cần dựa trên kết quả xét nghiệm và chỉ định của bác sĩ. Ngay cả khi cơ thể thực sự thiếu kali, việc bổ sung quá mức cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Những lưu ý khi ăn chuối Mặc dù chuối an toàn với hầu hết người lớn khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến cáo một số nhóm người cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ chuối hằng ngày. -Người bệnh tiểu đường: Chuối có thể làm tăng lượng đường trong máu nếu ăn chuối chín. Vì vậy nên ăn chuối chưa chín hoặc nếu ăn chuối chín thì nên ăn kèm với nguồn đạm hoặc chất béo như bơ hạt hoặc phô mai. -Người bệnh thận: Bệnh thận khiến cơ thể khó đào thải kali, dễ dẫn đến các vấn đề về tim và cơ. -Người đang dùng thuốc: Một số loại thuốc điều trị huyết áp cao hoặc mỡ máu cao có thể làm tăng mức kali trong máu (như benazepril, losartan hoặc thiazide). Hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn có bệnh lý nền hoặc đang dùng các loại thuốc điều trị kể trên.