Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi T.Q.H. (8 tuổi, trú tại Nghệ An) bị xoắn cuống lách gây hoại tử.

Nhập viện trong tình trạng đau bụng cấp kéo dài trên 3 ngày, bé trai được các bác sĩ phát hiện mắc chứng xoắn cuống lách – một bệnh lý tối khẩn cấp, hiếm gặp ở trẻ em. Do đến viện muộn khiến lách đã hoại tử, ê-kíp buộc phải phẫu thuật cắt bỏ để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhi.

Bác sĩ thăm khám, chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh lý cho bệnh nhi. Ảnh BV Sản Nhi Nghệ An

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường tại vùng lách của bệnh nhi.

Cụ thể, hình ảnh siêu âm cho thấy kích thước lách phì đại, trục lách bị xoay lệch khiến cực trên hướng về phía rốn và vào trong, kèm theo tình trạng thâm nhiễm xung quanh. Đáng báo động, khảo sát Doppler hoàn toàn không ghi nhận tín hiệu dòng chảy tại động mạch, tĩnh mạch rốn lách cũng như trong nhu mô lách; bên trong lòng mạch xuất hiện cấu trúc tăng âm nghi ngờ huyết khối.

Dù hơi trong ổ bụng gây hạn chế tầm nhìn, chưa thể quan sát trực tiếp hình ảnh "dấu hiệu xoáy nước" (Whirlpool sign) đặc trưng của cuống lách bị xoắn, nhưng sự thay đổi bất thường về trục giải phẫu cùng tình trạng mất tưới máu hoàn toàn đã giúp các bác sĩ khoanh vùng nghi vấn cao về tình trạng xoắn lách. Bệnh nhi lập tức được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng có tiêm thuốc cản quang để xác định chính xác tổn thương.

Kết quả chụp CT khẳng định bé H. bị xoắn cuống lách dẫn đến thiếu máu nuôi dưỡng kéo dài và gây hoại tử. Vì bệnh nhi nhập viện muộn khi tổn thương đã không còn khả năng phục hồi, ê-kíp ngoại khoa buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ lách, đồng thời kết hợp cắt ruột thừa dự phòng ngay trong cùng một cuộc mổ.

Chia sẻ về ca bệnh, các bác sĩ cho biết xoắn lách là tình trạng cực kỳ hiếm gặp, xảy ra khi cơ quan này tự xoay quanh cuống mạch của chính nó làm bít tắc hoàn toàn dòng máu nuôi dưỡng. Trên thực tế, việc chẩn đoán sớm bệnh lý này là một thách thức lớn bởi các triệu chứng ban đầu thường mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa hay đau bụng thông thường ở trẻ nhỏ.

Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tình trạng thiếu máu sẽ nhanh chóng đẩy lách vào trạng thái nhồi máu, hoại tử, kéo theo hàng loạt biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng như xuất huyết nội hoặc viêm phúc mạc. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh (siêu âm Doppler, chụp CT) chính là "chìa khóa vàng" quyết định khả năng bảo tồn tạng hoặc đưa ra phương án phẫu thuật cứu sống người bệnh.

Qua trường hợp này, giới chuyên môn khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan trước các cơn đau bụng cấp của trẻ. Khi thấy trẻ đau bụng kéo dài, diễn tiến bất thường hoặc không thuyên giảm, gia đình cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm, tránh nguy cơ để lại những tổn thương cơ quan không thể hồi phục.

Mời độc giả xem video