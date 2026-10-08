Tỉnh táo khi làm đẹp

Rủi ro nào rình rập?

Ngày 19-9, tại Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM), nữ bệnh nhân 65 tuổi nguy kịch vì thủng túi thừa đại tràng sigma, viêm phúc mạc khu trú sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng).

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng 3 ngày sau, bệnh nhân tử vong. Hồ sơ ghi nhận người bệnh có một số yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ.

Ê-kíp Bệnh viện Quân y 175 nỗ lực hồi sức tích cực cứu một ca biến chứng thẩm mỹ.

Ít tháng trước, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận một ca đột quỵ nhồi máu não do thuyên tắc mỡ. Biến chứng xảy ra sau khi khách hàng được hút mỡ bụng và cấy mỡ tự thân vào thái dương.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cấp cứu một phụ nữ 40 tuổi suy hô hấp, hôn mê sau hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ. Quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện nạn nhân bị tiểu đường typ 2 và cao huyết áp. May mắn, người bệnh được cứu sống.

Tại Việt Nam, biến chứng vì làm đẹp không còn là chuyện hiếm. Theo PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TPHCM, mỗi năm, Việt Nam thực hiện khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, ghi nhận 25.000 đến 35.000 trường hợp biến chứng.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Vân tại một hội thảo về an toàn thẩm mỹ. Ảnh: BTC.

Ở mức độ nặng, khách hàng có thể bị nhiễm trùng hoại tử, suy đa cơ quan, sốc phản vệ, thuyên tắc phổi, thuyên tắc mỡ, thủng tạng rỗng…, đe dọa tính mạng.

Bên cạnh các nguyên nhân như cơ sở không phép, bác sĩ tay ngang, cơ sở y tế thiếu tiêu chuẩn hồi sức cấp cứu, thì yếu tố khách hàng có bệnh nền cũng làm tăng nguy cơ tai biến.

Đồng quan điểm, PGS-TS-BS Đỗ Quang Hùng, Nguyên trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, nhấn mạnh, việc thăm khám, kiểm tra, xét nghiệm trước phẫu thuật là cực kỳ quan trọng.

Đối với người có bệnh nền (tim mạch, hô hấp, tăng huyết áp, béo phì...) hoặc yếu tố nguy cơ, việc khai thác đầy đủ tiền sử và đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe trước phẫu thuật có vai trò quan trọng trong lựa chọn chỉ định, phương pháp can thiệp phù hợp.

“Phẫu thuật xong không có nghĩa là thành công. Khách hàng phải được theo dõi chặt chẽ hậu phẫu, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Nếu xảy ra sự cố, cơ sở phải đủ năng lực xử trí, hoặc nếu vượt quá khả năng thì phải kịp thời chuyển đến cơ sở y tế phù hợp hơn”, PGS-TS-BS Đỗ Quang Hùng nói.

Bác sĩ khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện một ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Làm đẹp, đừng làm liều!

Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về một số biến tướng trong lĩnh vực làm đẹp. PGS-TS-BS Đỗ Quang Hùng chia sẻ, một số người liên hệ để xin làm "môi giới" dẫn khách đến cho ông phẫu thuật.

Trước đề nghị khiếm nhã này, ông lắc đầu. Lời từ chối không chỉ vì uy tín của người thầy thuốc với gần 40 năm kinh nghiệm; mà quan trọng hơn, là lợi ích và an toàn của người bệnh luôn phải đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, hiện tượng cho thuê phòng mổ thẩm mỹ một cách bất chấp, thiếu kiểm soát cũng khiến các bác sĩ lo ngại.

"Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đủ sức răn đe, từng bước chuẩn hóa hoạt động thẩm mỹ tạo hình", PGS-TS-BS Đỗ Quang Hùng đề nghị.

Một bệnh nhân gặp biến chứng sau làm đẹp được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Nguy cơ rủi ro rình rập khách hàng còn đến từ thị trường làm đẹp sôi động trên mạng xã hội. Thông qua TikTok, Facebook, các cơ sở thẩm mỹ tiếp cận và thu hút khách hàng bằng chiêu trò quảng cáo tinh vi. Khách hàng bị choáng ngợp bởi những hứa hẹn thay vì chú trọng đến chuyên môn, trình độ bác sĩ và pháp lý của cơ sở thẩm mỹ.

Để chủ động bảo vệ an toàn trước khi làm đẹp, người dân có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ hành nghề của bác sĩ, giấy phép hoạt động của cơ sở thẩm mỹ tại Cổng tra cứu hành nghề y dược TPHCM https://tracuu.medinet.org.vn.

Dù can thiệp nhỏ trong thẩm mỹ phẫu thuật tạo hình cũng có nguy cơ tai biến và biến chứng. Cái đẹp rất cần, nhưng trước hết phải an toàn. Khách hàng cần tỉnh táo lựa chọn cơ sở làm đẹp hiệu quả nhưng phải đáp ứng được các điều kiện an toàn, dự tính những tình huống xấu và khả năng xử trí của cơ sở y tế đó. TS-BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175

Sở Y tế TPHCM cũng khẳng định, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định.

Các cơ sở cần đặc biệt lưu ý việc đánh giá đầy đủ yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật; theo dõi chặt chẽ diễn biến hậu phẫu; chủ động hội chẩn và chuyển người bệnh đến cơ sở có năng lực chuyên môn phù hợp khi tình trạng vượt quá khả năng xử trí.