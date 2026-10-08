Nghe âm thanh phát ra từ quan tài chứa mẹ chồng, con dâu mở ra rồi chết sững với cảnh trước mắt

Theo South China Morning Post, người phụ nữ sống tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Bà có tiền sử huyết khối não trong nhiều năm và đồng thời mắc ung thư. Khi các bác sĩ nhận định bệnh ung thư đã không còn khả năng điều trị, gia đình đưa bà về nhà để chăm sóc trong giai đoạn cuối đời.

Ngày 8/9, người thân nhận thấy bà không còn những dấu hiệu sự sống rõ ràng và cho rằng bà đã qua đời. Gia đình sau đó đặt bà vào một quan tài có hệ thống làm lạnh, nhằm bảo quản thi thể trong thời gian chờ những người thân ở xa trở về.

Tuy nhiên, sự việc bất ngờ xảy ra vào tối hôm sau.

Con dâu của người phụ nữ nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ bên trong quan tài. Gia đình lập tức mở quan tài và phát hiện bà vẫn còn thở.

Tại các vùng nông thôn Trung Quốc, nhiều gia đình vẫn thường để người đã qua đời tại nhà, trong những chiếc quan tài làm lạnh thuê, từ 3-7 ngày trước khi tổ chức tang lễ. Ảnh: Getty Images

Theo các nguồn tin được SCMP dẫn lại, sau khi được đưa ra ngoài, người phụ nữ có dấu hiệu tỉnh lại và có thể mở mắt. Dù vậy, sức khỏe của bà vẫn rất yếu, không thể tự ăn uống bình thường.

Một quan chức địa phương cho biết quan tài được sử dụng ở chế độ làm lạnh chứ không phải đông lạnh sâu.

Các bác sĩ được cho là nhận định trường hợp này có thể liên quan đến tình trạng được gọi là “apparent death” - trạng thái trong đó các dấu hiệu sinh tồn suy yếu đến mức gần như không thể phát hiện, khiến một người có thể bị nhầm là đã tử vong.

Sự tỉnh lại của người phụ nữ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Bà qua đời vào ngày 11/9, khoảng hai ngày sau khi gia đình cho rằng bà đã mất. Tang lễ của bà được tổ chức ngày 13/9.

Câu chuyện sau đó được một người thân chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý và nhiều tranh luận. Một số người đặt câu hỏi về tính xác thực của sự việc, trong khi người đăng tải khẳng định không có lý do gì để gia đình bịa đặt câu chuyện liên quan đến chính người thân của mình.

Trường hợp này cũng làm dấy lên những bàn luận về việc cần xác nhận chính xác tình trạng tử vong, đặc biệt với những bệnh nhân mắc bệnh nặng có dấu hiệu sinh tồn cực kỳ yếu.

(Nguồn: South China Morning Post, đăng ngày 21/9/2026)