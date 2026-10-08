Cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, ngừa nguy cơ đột tử

Ê-kíp cấy máy tạo nhịp tim, một kỹ thuật chuyên môn sâu đòi hỏi bác sĩ có tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức cấp cứu. Sau khi tình trạng ban đầu được kiểm soát, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi sát sao, ổn định tình trạng nội khoa.

Qua khai thác bệnh sử, được biết đây không phải lần đầu ông Đ.M.H. xuất hiện những cơn ngất đột ngột. Ông đã được chẩn đoán suy nút xoang từ nhiều năm trước nhưng do tình trạng bệnh cùng nhiều bệnh lý nền phức tạp, ông chưa thể thực hiện cấy máy tạo nhịp. Lần này, khi nhịp tim giảm xuống mức nguy hiểm, tình trạng bệnh trở nên cấp thiết nên cần có giải pháp lâu dài.

Tuy nhiên, do người bệnh có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, suy thận, tăng kali máu và đang điều trị tăng tiểu cầu nên quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các bác sĩ phải đánh giá toàn diện nhằm kiểm soát tình trạng rối loạn nhịp, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh biến chứng do các bệnh lý đi kèm.

Bác sĩ Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch cho biết: Suy nút xoang là một rối loạn nhịp xảy ra khi nút xoang không thể tạo ra các xung điện đều đặn hoặc đủ để duy trì nhịp tim đáp ứng nhu cầu sinh lý của cơ thể. Bệnh lý này tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm như: chấn thương do ngã khi bị ngất, suy tim, đột tử.

Thăm khám người bệnh sau khi được cấy máy, sắp xuất viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình phương án cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Đây là thiết bị nhỏ được cấy dưới da, có khả năng theo dõi hoạt động của tim và phát xung điện khi cần thiết, giúp duy trì nhịp tim phù hợp. Thiết bị được tích hợp chụp được MRI toàn thân, đáp ứng tần số thích ứng với mức hoạt động của người bệnh, giúp cải thiện triệu chứng ngay cả khi người bệnh vận động.

Ca can thiệp được thực hiện bởi ê-kíp Khoa Nội Tim mạch phối hợp Khoa Gây mê-Hồi sức. Máy tạo nhịp được đặt dưới da vùng ngực trái, các dây điện cực được đưa qua hệ thống mạch máu vào tim và cố định tại vị trí phù hợp. Toàn bộ quá trình được thực hiện dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Sau can thiệp, tình trạng ông H. ổn định, không còn tình trạng choáng váng, khó thở, mệt mỏi, hoàn toàn trở về sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Công Vân, suy nút xoang thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể diễn tiến âm thầm, các triệu chứng ban đầu không rõ ràng nên người bệnh dễ chủ quan.

Các triệu chứng của suy nút xoang có thể biến đổi từ nhẹ (như mệt mỏi, khó chịu) đến những biểu hiện nặng hơn (như choáng váng, đau ngực, khó thở, ngất xỉu). Do đó, khi thấy các dấu hiệu này cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có biện pháp can thiệp kịp thời.

“Cấy máy tạo nhịp tim là kỹ thuật chuyên môn sâu, đòi hỏi đội ngũ bác sĩ có trình độ tay nghề cao và trang thiết bị y tế hiện đại. Tuy nhiên hiện nay kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim đã được triển khai và thực hiện thường quy ở một số bệnh viện, đem lại hiệu quả điều trị bệnh tốt nhất cho người bệnh tim mạch”, bác sĩ Nguyễn Công Vân nói.