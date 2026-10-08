7 thực phẩm màu đỏ giúp chống oxy hóa, hỗ trợ làn da khỏe đẹp

Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào da trước tổn thương do các gốc tự do, từ đó hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng và chậm xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Dưới đây là một số loại trái cây giàu chất chống oxy hóa:

1. Bổ sung chất chống oxy hóa từ thanh long đỏ

Nội dung 1. Bổ sung chất chống oxy hóa từ thanh long đỏ 2. Củ dền 3. Dâu tây 4. Táo đỏ 5. Ớt chuông đỏ 6. Dưa hấu 7. Quả anh đào

Thanh long ruột đỏ nổi bật với phần thịt đỏ tím đặc trưng. Màu sắc này đến từ betalain, nhóm sắc tố thực vật có hoạt tính chống oxy hóa và tạo nên một nguồn hợp chất khác biệt so với lycopene trong cà chua, dưa hấu hay anthocyanin trong nhiều loại quả mọng.

Quả thanh long có hàm lượng nước cao, vị ngọt dịu và cung cấp chất xơ. Nhờ cấu trúc mềm, thanh long khá dễ ăn và có thể đưa vào khẩu phần dưới nhiều hình thức mà không cần chế biến cầu kỳ.

Ăn trực tiếp là cách đơn giản nhất. Thanh long ruột đỏ cũng có thể dùng cùng sữa chua, yến mạch hoặc kết hợp với các loại quả khác trong một đĩa trái cây. Nên ưu tiên quả tươi thay vì các món chế biến có thêm đường.

2. Củ dền

Củ dền cũng thuộc nhóm thực phẩm giàu betalain, trong đó betacyanin góp phần tạo nên sắc đỏ tím đặc trưng. Các sắc tố này là một trong những hợp chất thực vật góp phần tạo nên hoạt tính chống oxy hóa của củ dền. Giá trị dinh dưỡng của củ dền còn nằm ở folate, mangan, kali và chất xơ. Vị ngọt tự nhiên khiến củ dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu khác, từ cà rốt, khoai tây đến các loại rau xanh.

Củ dền có thể luộc, hấp, nướng hoặc thái mỏng làm salad, có thể kết hợp với các loại rau củ khác để tạo thành món ăn nhiều màu sắc.

Bổ sung thực phẩm màu đỏ vào khẩu phần giúp đa dạng nguồn chất chống oxy hóa từ tự nhiên. Ảnh minh họa AI.

3. Dâu tây

Dâu tây có hàm lượng vitamin C đáng chú ý. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen, hỗ trợ chức năng miễn dịch và là một thành phần của hệ thống chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể.

Bên cạnh vitamin C, dâu tây còn cung cấp anthocyanin và nhiều polyphenol. Các hợp chất này góp phần tạo nên màu đỏ của quả, đồng thời làm phong phú thêm nguồn hợp chất thực vật trong khẩu phần.

Dâu tây phù hợp với bữa phụ nhờ vị chua ngọt tự nhiên. Bạn có thể ăn nguyên quả cùng sữa chua không đường, thêm vào yến mạch hoặc kết hợp với một lượng nhỏ các loại hạt...

4. Táo đỏ

Táo đỏ mang đến một nguồn flavonoid và các hợp chất phenolic khá dễ đưa vào chế độ ăn hằng ngày. Táo nguyên quả còn cung cấp pectin và chất xơ.

Nếu táo được rửa kỹ, có thể ăn cả vỏ thay vì gọt bỏ. Táo cũng không cần chế biến cầu kỳ: Ăn trực tiếp, thái lát dùng cùng sữa chua hoặc phô mai, hay cắt nhỏ trộn salad đều phù hợp. Với táo dùng trong các món nấu, có thể giữ lại một phần vỏ nếu thích để món ăn có thêm màu sắc và kết cấu.

5. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ cung cấp nhiều vitamin C cùng các carotenoid như beta-carotene và lycopene. Khi chín, thành phần sắc tố thay đổi khiến quả chuyển từ xanh sang đỏ và có vị ngọt rõ hơn.

Ớt chuông đỏ có thể giúp bữa ăn tăng thêm màu sắc, độ giòn và sự đa dạng về nguồn thực vật. Đây cũng là nguyên liệu dễ kết hợp với thịt, cá, trứng, đậu phụ hoặc các loại rau củ khác. Bạn có thể ăn ớt chuông sống trong salad, xào nhanh với thịt bò và hành tây, nướng hoặc áp chảo. Những phương pháp chế biến trong thời gian vừa phải giúp giữ được độ giòn và hạn chế hao hụt vitamin C.

6. Dưa hấu

Dưa hấu nổi bật với phần thịt đỏ mọng nước, trong đó lycopene là carotenoid góp phần tạo nên màu sắc đặc trưng của quả. Hàm lượng lycopene có thể thay đổi tùy giống, điều kiện sinh trưởng và mức độ chín; quả chín thường có màu thịt đậm hơn và hàm lượng lycopene cao hơn.

Bên cạnh lycopene, dưa hấu chứa lượng nước lớn cùng vitamin C, kali và một số hợp chất thực vật. Thành phần này khiến dưa hấu không chỉ tạo cảm giác tươi mát mà còn góp phần bổ sung nước và một số vi chất cho khẩu phần. Sự hiện diện của lycopene trong một loại quả nhiều nước cũng làm phong phú thêm các nguồn carotenoid từ thực phẩm, bên cạnh những nguồn quen thuộc như cà chua hay ớt chuông đỏ.

7. Quả anh đào

Anh đào là một trong những loại quả giàu anthocyanin, đặc biệt ở các giống có màu đỏ sẫm. Cùng với anthocyanin, quả còn chứa nhiều polyphenol khác, tạo nên một hỗn hợp hợp chất thực vật đa dạng và góp phần vào khả năng chống oxy hóa của thực phẩm. Bên cạnh nhóm hợp chất này, anh đào còn cung cấp vitamin C, kali và chất xơ, bổ sung thêm nhiều giá trị dinh dưỡng cho khẩu phần.

Nếu chọn anh đào sấy khô, nên xem kỹ bảng thành phần và lượng đường bổ sung. Quá trình cô đặc làm quả sấy có hàm lượng đường và năng lượng trên cùng một khối lượng cao hơn đáng kể so với anh đào tươi.

Mời bạn đọc xem thêm: