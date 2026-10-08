Ca tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân ở Nga: Bộ Y tế khuyến cáo người dân điều gì?

Nhân viên này làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk (tỉnh Irkutsk), tử vong ngày 2-10. WHO đang phối hợp với các cơ quan chức năng Nga xác minh và đánh giá nguy cơ.

Bộ Y tế thông tin về bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Nga. Ảnh minh họa: VGP News

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp trên, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế đã chủ động liên hệ với Văn phòng WHO tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin. Đến ngày 7-10, WHO đã cung cấp những thông tin ban đầu liên quan đến sự việc.

Theo thông tin do cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, gần đây không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch tại tỉnh Irkutsk. Các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, đồng thời xác định những người từng tiếp xúc với bệnh nhân để giám sát y tế và xét nghiệm.

Đáng chú ý, hiện chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số những người tiếp xúc với bệnh nhân. Hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả trường hợp tiếp xúc cũng đã được hoàn tất.

WHO hiện tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin xuất hiện trên phương tiện truyền thông, đồng thời thu thập thêm dữ liệu nhằm đánh giá nguy cơ và bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Trước những thông tin gây chú ý trên mạng xã hội, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân bình tĩnh, không hoang mang và không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh. Người dân nên theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân giữ vệ sinh môi trường sống, chủ động phòng, chống chuột và bọ chét. Đặc biệt, không nên tiếp xúc, bắt hoặc xử lý những động vật gặm nhấm bị ốm hoặc chết bất thường nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Những người từng tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc từng đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như: sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Bộ Y tế cũng lưu ý người dân không tự ý sử dụng kháng sinh.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với WHO để giám sát, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp khi cần thiết.

Trong khi đó, thông tin cập nhật từ các cơ quan quốc tế cho thấy nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng hiện được đánh giá ở mức thấp. Một số quốc gia cũng đang tăng cường theo dõi tình hình, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định đang xảy ra một ổ dịch dịch hạch tại Nga.

Bộ Y tế Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.