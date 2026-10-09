Chân dung người béo nhất lịch sử thế giới: Ông đã sống như thế nào với cân nặng 635 kg?

Jon Brower Minnoch, người Mỹ, được Guinness ghi nhận là người có cân nặng lớn nhất từng được biết đến. Có thời điểm, cân nặng của ông được các bác sĩ ước tính lên tới khoảng 635 kg.

Sinh ngày 29/9/1941 tại Washington (Mỹ), Jon Brower Minnoch phải đối mặt với tình trạng béo phì từ khi còn nhỏ. Năm 12 tuổi, ông đã nặng khoảng 133 kg. Càng trưởng thành, cân nặng càng tăng nhanh và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Năm 22 tuổi, Minnoch cao 1,85 m và nặng khoảng 178 kg. Đến năm 1966, cân nặng của ông lên tới 317 kg, rồi tăng lên khoảng 442 kg vào năm 1976.

Người đàn ông béo nhất thế giới nặng 635 kg Ảnh: Unbelievable Facts.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 1978, khi Minnoch phải nhập viện vì suy tim liên quan đến tình trạng béo phì nghiêm trọng. Việc đưa ông đến bệnh viện cũng trở thành một thử thách đặc biệt. Hơn chục lính cứu hỏa cùng các thiết bị chuyên dụng được huy động để vận chuyển ông. Tại bệnh viện, các nhân viên y tế phải ghép hai giường bệnh mới đủ chỗ cho ông nằm.

Do không thể cân trực tiếp, các bác sĩ ước tính Minnoch nặng khoảng 635 kg. Đáng chú ý, họ cho rằng hơn 400 kg trong số đó có thể là lượng chất lỏng dư thừa tích tụ trong cơ thể.

Điều đáng nói dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ, Minnoch bắt đầu chế độ ăn kiêng chỉ khoảng 1.200 calo mỗi ngày. Kết quả gây kinh ngạc chỉ trong khoảng một năm, ông giảm hơn 400 kg, xuống còn khoảng 216 kg. Đây từng được xem là một trong những trường hợp giảm cân lớn nhất được ghi nhận.

Tuy nhiên, việc duy trì cân nặng thấp hơn không kéo dài. Sau khi xuất viện, Minnoch tăng cân trở lại. Tình trạng sức khỏe của ông tiếp tục xấu đi và ông qua đời vì suy tim ngày 10/9/1983, khi mới 41 tuổi.

Điều thú vị là bên cạnh cuộc chiến với cân nặng, Minnoch vẫn có một gia đình riêng. Ông kết hôn với Jeannette, người có cân nặng khoảng 50 kg, và họ có hai người con.

Jeannette được cho là luôn ở bên, chăm sóc và động viên chồng trong những năm tháng khó khăn nhất. Dù gặp nhiều hạn chế về thể chất, Minnoch vẫn cố gắng duy trì cuộc sống gia đình và dành thời gian cho các con.

Hơn 40 năm sau khi ông qua đời, trường hợp của Jon Brower Minnoch vẫn được nhắc đến như một trong những ca béo phì nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử y khoa.

Đặc biệt, trên bia mộ tại nghĩa trang Mount Pleasant, người thân và bạn bè đã khắc dòng chữ ca ngợi Minnoch là người "sở hữu bộ óc thông minh, tính cách hòa nhã và có vóc dáng không ai địch nổi".