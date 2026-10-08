'Tôi sợ chết': Người đàn ông thay đổi ngỡ ngàng sau khi bị sét đánh

Sự việc xảy ra tại Henderson, bang North Carolina, Mỹ. James 33 tuổi đang đứng dưới mái hiên nhà và hướng dẫn con gái cách thu gom, tái sử dụng nước mưa từ máng xối. Anh đặt một miếng gỗ ở cuối máng để chỉ cho con cách điều hướng dòng nước. "Đang làm thì tôi quay đầu lại và nhìn thấy một ánh sáng", James kể.

Khi bị sét đánh, anh cảm thấy cơ thể bị hất văng khoảng 1,2 m xuống phía dưới một chiếc xe. James cho biết lúc đầu anh gần như không cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh nghe tiếng con gái hoảng hốt gọi: "Bố ơi, bố ơi! Bố bị sét đánh rồi!".

Ban đầu, các nhân viên y tế đến nhà kiểm tra và cho rằng James không gặp vấn đề nghiêm trọng. Nhịp tim của anh tăng cao nhưng được đánh giá là phản ứng có thể xảy ra sau khi bị sét đánh. Gia đình vì thế tiếp tục ngày hôm đó với niềm tin rằng James đã may mắn sống sót mà không chịu hậu quả đáng kể. Tuy nhiên nhưng vài ngày sau, tình hình bắt đầu thay đổi. James xuất hiện những "cơn" bất thường. Anh có lúc mệt lả, khó thở, tê liệt và gần như không thể cử động. Có lần anh còn bất tỉnh.

Người đàn ông 33 tuổi bị sét đánh nằm viện điều trị. Ảnh cắt từ clip wral.

Vợ anh, Aaya Badue, cho biết lần đầu gia đình đưa James đến bệnh viện, các bác sĩ thực hiện một số xét nghiệm rồi cho anh về nhà vì kết quả đều trong giới hạn bình thường. Không lâu sau, James đột ngột gục xuống sàn bếp và không thể cử động trong vài phút. Trên đường được đưa trở lại bệnh viện, anh bất tỉnh trong xe. James vẫn nhớ vợ cố gắng nói chuyện với mình nhưng anh không thể trả lời.

"Điều đó thật đáng sợ", anh nói. "Tôi từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm trong đời và từ nhỏ đã không sợ chết. Nhưng khi tôi nằm trên sàn, không thể cử động hay nói chuyện với vợ và các con, lần đầu tiên trong đời tôi thực sự sợ chết."

Khi cơn bất thường qua đi, điều duy nhất James có thể làm là bật khóc và ôm vợ. "Tôi chỉ nói với cô ấy rằng tôi rất sợ", anh kể.

Sau khi bị sét đánh James không chỉ khả năng vận động bị ảnh hưởng mà còn nhận thấy trí nhớ ngắn hạn của mình suy giảm rõ rệt.

Có lần anh vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho các con nhưng sau đó lại bắt đầu làm từ đầu vì quên rằng mình đã hoàn thành. Một lần khác, anh tự pha một cốc nước rồi rời đi. Khi quay lại, anh quên mất cốc nước đầu tiên và pha thêm một cốc nữa.

Trong vòng một tháng sau vụ sét đánh, James đã đến ba bệnh viện khác nhau. Anh được thực hiện điện tâm đồ, chụp cộng hưởng từ, điện não đồ và xét nghiệm máu, nhưng gia đình cho biết tất cả đều không phát hiện bất thường đáng kể.

Theo các chuyên gia về chấn thương do sét, những kết quả xét nghiệm "bình thường" không đồng nghĩa người sống sót hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Một số tổn thương liên quan đến hệ thần kinh có thể khó phát hiện bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông thường. Các đánh giá tâm lý – thần kinh chuyên sâu có thể hữu ích hơn trong việc phát hiện những vấn đề về trí nhớ và chức năng nhận thức.

Trước tai nạn, James làm việc trong ngành xây dựng, chuyên xây dựng và sửa chữa nhà cửa, nhà thờ, đồng thời làm nông. Gia đình mô tả anh là người khỏe mạnh, năng động và hoàn toàn độc lập. Giờ đây, anh phải sử dụng khung tập đi ngay trong nhà.

"Đây không còn là người đàn ông mà tôi từng biết", Aaya nghẹn ngào. "Chứng kiến anh ấy mất đi khả năng thể chất là điều khó khăn nhất. Ngay cả về tinh thần, anh ấy cũng không còn như trước."

Kể từ khi James bị sét đánh cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn. Aaya phải nghỉ việc để trở thành người chăm sóc chồng toàn thời gian, trong khi James cũng không thể làm việc. Hai vợ chồng hiện không có thu nhập ổn định và đang làm thủ tục xin trợ cấp khuyết tật.

Sét đánh là hiện tượng tương đối hiếm. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, xác suất một người bị sét đánh trong một năm vào khoảng 1/1,2 triệu. Tuy nhiên, xét trong cả cuộc đời, khả năng một người biết hoặc gặp một người từng bị sét đánh được ước tính cao hơn đáng kể, khoảng 1/1.530.

Cách sơ cứu nạn nhân bị sét đánh, không phải ai cũng biết Theo TTXVN khi gặp người bị sét đánh, nếu nạn nhân hôn mê thì cần kiểm tra xem còn thở hay không. Nếu ngừng thở, cần tiến hành hồi sinh tim phổi ngay lập tức. - Nên đặt nạn nhân nằm ngửa. - Tiến hành hồi sức hô hấp miệng-miệng: Lấy tay bịt mũi nạn nhân, hít một hơi thật sâu. Sau đó ngậm kín miệng của nạn nhân, thổi một hơi dài rồi buông ra để nạn nhân thở ra bình thường. Tiếp tục làm như vậy khoảng 2 lần. - Ép tim ngoài lồng ngực: Xác định 1/3 dưới xương ức. Đặt hai tay lên vị trí vừa xác định và ép liên tục khoảng 30 lần với tần số khoảng 100 lần/phút, ép sâu khoảng 3-5cm. - Luân phiên thổi ngạt-ép tim như vậy với tỉ lệ 2 lần thổi ngạt và 30 lần ép tim đến khi có nhân viên y tế đến hỗ trợ và có các trang thiết bị thiết yếu. - Phải cố định cột sống cổ, lưng cho bệnh nhân trong trường hợp nghi ngờ có vết thương trên đầu hoặc vùng cổ sưng nề có máu tụ. - Lưu ý, sau khi cấp cứu, sơ cứu, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.