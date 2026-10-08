Trẻ em nhập viện do cúm mùa gia tăng

Từ tuần thứ 3 của tháng 9, số trẻ nhập viện do cúm và các bệnh hô hấp cấp tính tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tăng cao so với những tháng trước và cùng kỳ năm 2025. Đáng lưu ý, nhiều trẻ sốt cao, diễn biến nhanh, có trường hợp nhiệt độ lên đến 41 - 42°C.

Số trẻ nhập viện gia tăng

Những ngày qua, số trẻ mắc cúm và các bệnh lý hô hấp đến khám, điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa gia tăng rõ rệt. Theo bác sĩ Võ Minh Hiền (Khoa Nhi), hiện khoa có khoảng 180 giường bệnh nhưng số bệnh nhân điều trị thường xuyên ở mức trên 300. Bệnh lý hô hấp chiếm khoảng một nửa số bệnh nhân của khoa. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 70 ca nhập viện mới do các bệnh hô hấp cấp tính, trong đó khoảng 2/3 liên quan đến cúm. Trong đó, trẻ dưới 2 - 3 tuổi chủ yếu nhập viện do viêm phổi; trẻ lớn hơn thường mắc cúm với biểu hiện sốt cao, mệt mỏi. Một số trường hợp diễn biến nhanh, xuất hiện các triệu chứng thở nhanh, khò khè, viêm phổi.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khám bệnh cho trẻ.

Theo bác sĩ Võ Minh Hiền, so với năm trước, số ca nhập viện do cúm năm nay tăng cao hơn và diễn biến bệnh có xu hướng nhanh hơn. Kết quả theo dõi dịch tễ hằng ngày tại khoa cho thấy, năm trước, khoảng 80% trẻ nhập viện do cúm dưới 12 tháng tuổi; năm nay, trẻ trên 3 tuổi chiếm khoảng 1/3 số ca nhập viện do cúm. Đáng lưu ý, ở trẻ dưới 3 tuổi, chỉ sau khoảng 1 - 2 ngày khởi phát sốt đã có thể xuất hiện thở nhanh, khò khè, viêm phổi. Với trẻ lớn, sau khoảng 2 - 3 ngày, các triệu chứng hô hấp cũng có thể diễn biến rõ hơn. Một số trẻ nhập viện trong tình trạng sốt rất cao, có trường hợp lên đến 41 - 42°C.

Bệnh nhi Biện Minh Hùng (6 tuổi, ở xã Hòa Trí) trước khi nhập viện bị sốt cao. Gia đình cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng chỉ giảm tạm thời, sau đó sốt trở lại. Sau nhiều ngày sốt kéo dài, gia đình đưa bé vào bệnh viện. “Trước đó, bé từng bị sốt và uống thuốc có hiệu quả nên gia đình không quá lo lắng. Lần này, tình trạng sốt cao kéo dài, uống thuốc không hạ hoặc phải khá lâu nhiệt độ mới giảm nên gia đình đưa bé đi khám. Sau điều trị, bé đã hết sốt nhưng còn ho. Bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi sau viêm amidan”, anh Biện Minh Trí - cha của bé Hùng cho biết.

Một trường hợp khác là bé Cao Ngọc Hân (3 tuổi, ở phường Cam Ranh) nhập viện sau 3 ngày sốt cao. Mỗi lần uống thuốc hạ sốt, nhiệt độ chỉ giảm được khoảng 2 - 4 giờ rồi tiếp tục tăng. Có ngày bé sốt 3 - 4 lần, nhiệt độ có thể lên đến 40°C. Gia đình cho biết trước đây bé cũng từng sốt nhưng chưa khi nào sốt cao và tái đi tái lại nhiều lần như lần này. Bé được chẩn đoán viêm phế quản. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của bé đã cải thiện.

Chị Cao Thị Nhật (xã Suối Hiệp) cũng đưa con là bé Cao Hồng Minh Quang đến bệnh viện khi trẻ xuất hiện sốt cao, ho nhiều và khò khè. Sau thăm khám, bé được bác sĩ chẩn đoán viêm phổi và điều trị. Theo chị Nhật, trong thời gian điều trị, do số lượng bệnh quá đông, con chị phải nằm cùng giường với 2 bệnh nhi khác.

Không được chủ quan với sốt cao

Theo bác sĩ Võ Minh Hiền, cúm ở trẻ thường gây sốt cao, mệt mỏi, nhất là trong những ngày đầu. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào sốt cao cũng diễn biến nặng. Điều quan trọng là phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng của trẻ và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường. Khi trẻ sốt cao, phụ huynh cần cho trẻ uống đủ nước, sử dụng thuốc hạ sốt đúng loại, đúng liều theo cân nặng và hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý tăng liều hoặc sử dụng thuốc hạ sốt quá thường xuyên, bởi việc dùng quá liều, đặc biệt là paracetamol có thể gây tổn thương gan. Trẻ sốt cao kéo dài, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, lừ đừ, khó thở, thở nhanh, khò khè, tím tái, co giật hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường khác cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời.

Các bệnh nhi được lấy máu xét nghiệm xác định rõ bệnh.

Mùa cúm thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 và kéo dài đến tháng 3 năm sau. Tiêm vắc xin cúm trước mùa bệnh khoảng 2 tuần giúp cơ thể trẻ hình thành kháng thể, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng. Bên cạnh vắc xin cúm, trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ các vắc xin phòng những bệnh có nguy cơ gây biến chứng viêm phổi như phế cầu và Hib theo lịch tiêm chủng. Theo bác sĩ Hiền, kết quả theo dõi tại Khoa Nhi cho thấy trẻ mắc cúm có nguy cơ đồng nhiễm vi khuẩn, trong đó vi khuẩn phế cầu là một tác nhân đáng lưu ý. Cùng với tiêm chủng đầy đủ, phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cho trẻ, hạn chế để trẻ tiếp xúc với người đang mắc các bệnh hô hấp và đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Trước tình trạng số trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cũng tăng cường bố trí khu vực khám, chăm sóc và theo dõi các bệnh nhi mắc bệnh hô hấp. Những trường hợp nhẹ được hướng dẫn điều trị, theo dõi tại nhà và tái khám hằng ngày để bác sĩ đánh giá diễn biến bệnh, tư vấn sử dụng thuốc, khí dung và các biện pháp chăm sóc phù hợp. “Việc theo dõi sát giúp phát hiện sớm những trường hợp bệnh diễn biến nặng để kịp thời chuyển vào viện điều trị, đồng thời hạn chế tình trạng bệnh nhân nhẹ phải nằm viện kéo dài, qua đó góp phần giảm áp lực cho Khoa Nhi trong thời điểm số trẻ mắc cúm và các bệnh hô hấp đang gia tăng” - bác sĩ Hiền cho biết.