5 tác dụng của quả vú sữa với sức khỏe

NỘI DUNG 1. Thành phần dinh dưỡng và đặc tính sinh học của quả vú sữa 2. Những lợi ích sức khỏe của quả vú sữa

Quả vú sữa là một loại trái cây quen thuộc, không chỉ sở hữu hương vị thơm ngon mà còn chứa đựng nhiều dưỡng chất hỗ trợ bảo vệ tim mạch, kiểm soát đường huyết và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên.

1. Thành phần dinh dưỡng và đặc tính sinh học của quả vú sữa

Quả vú sữa là loại trái cây giàu dinh dưỡng, mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Quả vú sữa có tên khoa học là Chrysophyllum cainito thuộc họ hồng xiêm. Loại quả này có hình cầu, mọng, khi chín vỏ chuyển sang màu tím hoặc xanh lục tùy giống, chứa phần thịt mềm ngọt và nhiều nhựa mủ trắng.

Theo các phân tích, thành phần hóa học trong quả vú sữa tươi rất đa dạng, bao gồm nước, protein, carbohydrate, cellulose cùng nhiều khoáng chất và vitamin thiết yếu.

Trong 100 g phần thịt quả vú sữa chứa:

Calo: 120 kcal

Protein: 4 g

Chất béo: 5,5 g

Chất xơ: 4,5 g

Carbohydrate: 9 g

Kali: 700 mg

Canxi: 400 mg

Phốt pho: 215 mg

Kẽm: 8 mg

Vitamin C: 93 mg

Beta-carotene (tiền chất của vitamin A): 340 mcg

Sắt: 2,5 mg

Đặc biệt, loại quả này nổi bật các hợp chất kháng viêm tự nhiên như alkaloid (ví dụ như eleagnine). Các thành phần này giúp vô hiệu hóa gốc tự do, bảo vệ màng tế bào và giảm thiểu tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể.

2. Những lợi ích sức khỏe của quả vú sữa

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Quả vú sữa là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa tự nhiên như flavonoid, vitamin E, C và A. Chất chống oxy hóa ngăn ngừa tổn thương oxy hóa ở tế bào và thúc đẩy sức khỏe tim mạch.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quả vú sữa chứa glycoside. Đây là các chất chống oxy hóa giúp chống lại bệnh tim. Loại quả này cũng chứa ít natri và nhiều kali, điều này làm cho nó trở thành một món ăn nhẹ lành mạnh cho những người bị tăng huyết áp.

Các hợp chất polyphenol và flavonoid kháng viêm thường tập trung nhiều ở phần thịt quả áp sát vào lớp vỏ là những hợp chất có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim và đột quỵ.

Giúp quản lý và kiểm soát bệnh đái tháo đường

Bằng chứng cho thấy phần cùi của quả vú sữa có thể làm giảm nồng độ đường trong máu và đóng vai trò như một chất bổ sung chế độ ăn uống hiệu quả để kiểm soát bệnh đái tháo đường. Loại quả này chứa lượng chất xơ cao, giúp làm giảm đường huyết. Nó cũng chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên chống lại tổn thương oxy hóa và ngăn ngừa bệnh đái tháo đường.

Quả vú sữa cũng làm giảm nồng độ các enzyme như alpha-amylase và alpha-glucosidase, vốn là những chất phá vỡ carbohydrate và làm tăng lượng đường trong máu. Điều này cho thấy có thể tiêu thụ loại quả này để hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Giảm nồng độ cholesterol xấu

Nồng độ cholesterol xấu cao có thể làm tăng nguy cơ phát triển mảng bám tắc nghẽn trong động mạch. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về tim và đột quỵ. Quả vú sữa chứa các hợp chất gọi là saponin. Chúng liên kết với cholesterol xấu và ngăn chặn nó xâm nhập vào máu. Quả vú sữa cũng có hàm lượng pectin hoặc chất xơ cao, giúp cải thiện nồng độ cholesterol tốt.

Nghiên cứu cũng cho thấy vitamin C trong thực phẩm có thể làm tăng nồng độ cholesterol tốt. Ăn quả vú sữa có thể làm tăng mức vitamin C và từ đó cải thiện nồng độ cholesterol.

Ngăn ngừa béo phì và hỗ trợ giảm cân

Chế độ ăn nhiều chất xơ hỗ trợ ngăn ngừa béo phì và hỗ trợ giảm cân. Chất xơ giúp no lâu hơn và làm giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp giảm cân. Quả vú sữa có lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao có lợi cho chế độ ăn kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa béo phì.

Giúp chữa trị và ngăn ngừa tiêu chảy

Quả vú sữa có hàm lượng pectin và chất xơ cao hỗ trợ dinh dưỡng trong điều trị tiêu chảy và cải thiện nhu động ruột.

Ngoài ra, quả vú sữa có chứa Chrysophyllum albidum là nguồn cung cấp tuyệt vời các vi chất dinh dưỡng và khoáng chất như canxi, phốt pho và kali. Cơ thể sử dụng các khoáng chất này để duy trì cân bằng điện giải, truyền tín hiệu não và xây dựng xương, răng chắc khỏe. Kẽm có trong quả vú sữa thúc đẩy sự phát triển và duy trì các tế bào trong cơ thể. Loại quả này cũng cung cấp đồng và mangan, giúp kích hoạt các protein và enzyme trong cơ thể.

Để ăn vú sữa đúng cách, trước khi ăn nên bóp đều cho quả mềm, cắt đôi dùng muỗng múc lấy phần thịt bên trong, đồng thời loại bỏ phần vỏ dày chứa nhựa và hạt cứng.

Lưu ý: Chỉ nên ăn quả vú sữa chín mềm và dùng với lượng vừa phải (tránh ăn nhiều lúc đói để không bị đầy bụng). Để kiểm soát lượng đường huyết, người mắc bệnh đái tháo đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi đưa quả vú sữa vào chế độ ăn hằng ngày.