Thông tin mới nhất vụ học sinh ở TP.HCM đau bụng, nôn ói

Học sinh trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: FBNT.

Theo lãnh đạo phường, trường Tiểu học Trần Quốc Toản ghi nhận 10 học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Trong số này, 2 em được gia đình đưa đến cơ sở y tế để thăm khám nhưng không phải nhập viện. Bác sĩ xác định các em bị viêm đường ruột và rối loạn tiêu hóa.

Các học sinh còn lại hiện không ghi nhận tình trạng đau bụng hoặc bất thường về tiêu hóa.

Trước đó, từ tối 7/10 đến sáng 8/10, một số học sinh thuộc nhiều lớp tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Một số em có biểu hiện từ tối hôm trước, trong khi những trường hợp khác bắt đầu sốt, nôn ói khi đến trường vào sáng 8/10.

Thực đơn bữa ăn bán trú ngày 7/10 tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: FBNT.

Trong buổi sáng, một số học sinh được phụ huynh đón về nhà, trong khi những em khác được đưa đến phòng y tế của trường để theo dõi.

Theo thực đơn được nhà trường công khai trên trang Facebook chính thức, bữa trưa ngày 7/10 gồm trứng chiên thịt bằm, cải thảo xào cà rốt, canh rong biển đậu hũ nấu thịt và chuối cau. Bữa xế là bánh hamburger sốt chả,

Hiện, cơ quan chức năng và nhà trường đang tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, đồng thời làm rõ nguyên nhân các trường hợp có triệu chứng bất thường.