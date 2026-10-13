Tình cảnh của diễn viên Lan Phương

Mới đây, diễn viên Lan Phương đăng ảnh tại sân bay sau chuyến công tác, kèm dòng trạng thái: “3h30 sáng Phương quay xong, 4h sáng ra sân bay bắt chuyến bay lúc 5h sáng về thăm 2 em bé của mẹ”. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ cho thấy lịch trình bận rộn của nữ diễn viên, khi vừa hoàn thành công việc lúc rạng sáng đã lập tức di chuyển để trở về chăm sóc các con.

Câu chuyện càng nhận được sự chú ý khi diễn viên Lan Phương từng chia sẻ về lần đầu tiên phải xa các con liên tục 6 ngày để phục vụ công việc. Trước đó, khoảng thời gian xa con lâu nhất của cô chỉ khoảng 4 ngày. Những chia sẻ này phần nào cho thấy áp lực của một người mẹ vừa phải hoàn thành công việc, vừa luôn canh cánh chuyện con cái.

Diễn viên Lan Phương trở về chăm con ngay sau khi hoàn thành công việc.

Trước những ý kiến cho rằng nên giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian hơn cho con, diễn viên Lan Phương cũng có phản hồi. Cô cho biết bản thân từng nhiều lần di chuyển hàng trăm kilomet sau khi quay để kịp trở về với các con, liên tục bay giữa Hà Nội và TP.HCM trong thời gian ngắn. Có thời điểm nữ diễn viên còn mang theo máy hút sữa khi đi làm để có thể chủ động chăm con.

Đáng chú ý, diễn viên Lan Phương từng trải qua giai đoạn sức khỏe không tốt nhưng vẫn cố gắng hoàn thành vai trò của một người mẹ. Cô chia sẻ có lúc bị viêm phổi nặng, được bác sĩ hai lần yêu cầu nhập viện nhưng vẫn lựa chọn trở về nhà để chăm con.

Ở thời điểm hiện tại, diễn viên Lan Phương vẫn duy trì lịch trình nghệ thuật khá dày. Đầu năm 2026, cô gây chú ý với vai Kiều Thơ trong phim truyền hình Đồng hồ đếm ngược, một nhân vật có màu sắc khác biệt so với hình tượng quen thuộc trước đây.

Trên màn ảnh rộng, diễn viên Lan Phương tiếp tục ghi dấu với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Bộ phim đạt hơn 201 tỷ đồng tại phòng vé Việt, trở thành một trong những phim kinh dị Việt có doanh thu nổi bật trong năm 2026.

Tạo hình của diễn viên Lan Phương trong Huyết Thống.

Sau thành công của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, diễn viên Lan Phương còn được chú ý khi tiếp tục xuất hiện trong Huyết Thống. Đáng nói, cả hai dự án đều khai thác hình tượng người mẹ với những câu chuyện nặng về tâm lý, tạo thêm màu sắc mới cho hành trình diễn xuất của cô trong năm nay.

Với diễn viên Lan Phương, công việc vẫn đang nối tiếp trong khi hai con còn nhỏ và cần sự chăm sóc của mẹ. Những chuyến bay gấp, lịch quay kéo dài đến rạng sáng hay việc tranh thủ từng khoảng thời gian để trở về bên con cho thấy nữ diễn viên đang phải liên tục sắp xếp cuộc sống giữa gia đình và nghệ thuật. Có lẽ vì vậy, hình ảnh diễn viên Lan Phương tất tả trở về sau một đêm quay phim mới khiến nhiều khán giả đồng cảm.