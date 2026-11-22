Hiện nay (22/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm 23/11 và sáng sớm ngày 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh 24 giờ đến 48 giờ tới: Khoảng đêm 23/11 và sáng sớm ngày 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23 đến ngày 24/11, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 24/11, trời rét, có nơi rét đậm, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 8 - 10ºC.

Dự báo chi tiết:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; mưa to xảy ra trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông.

Trời rét, rét đậm có khả năng ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.