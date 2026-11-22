Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, động viên các em nhỏ trước khi lên đường đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám.

Chương trình có sự tham gia của các bác sĩ thuộc Tổ chức từ thiện Noordhoff Craniofacial Foundation (NCF) – Vương quốc Anh cùng đội ngũ y, bác sĩ các khoa: Răng Hàm Mặt, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Vi phẫu, tạo hình thẩm mỹ hàm mặt và Laser, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chuyến xe miễn phí đưa các em nhỏ cùng người thân đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám, điều trị.

Tại đây, các em được thăm khám tổng quát, đánh giá tình trạng dị tật, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định đủ điều kiện phẫu thuật. Theo yêu cầu chuyên môn, trẻ phẫu thuật sứt môi phải từ 6 tháng tuổi, nặng ít nhất 8 kg; trẻ phẫu thuật hở hàm ếch phải từ 18 tháng tuổi, nặng ít nhất 10 kg. Những trường hợp suy dinh dưỡng nặng hoặc mắc các bệnh lý tim mạch, hô hấp, hen suyễn, sốt cao... cần được đánh giá kỹ để bảo đảm an toàn trước phẫu thuật.

Qua thăm khám và xét nghiệm, có 16 trẻ đủ điều kiện phẫu thuật và 2 trẻ được chỉ định điều trị ngôn ngữ trị liệu và răng hàm mặt. Các em sẽ được phẫu thuật, điều trị miễn phí tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong thời gian từ ngày 22 đến 27-11-2026.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám và tư vấn phương án điều trị cho trẻ cùng gia đình.

Không chỉ hỗ trợ chi phí phẫu thuật, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh còn bảo đảm phương tiện đi lại, ăn, nghỉ miễn phí cho các em cùng người giám hộ trong suốt hành trình từ Tuyên Quang đến bệnh viện và trở về. Kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ sự chung tay đóng góp của các tổ chức, nhà tài trợ và những tấm lòng hảo tâm.

Các bác sĩ thuộc Tổ chức từ thiện Noordhoff Craniofacial Foundation (NCF) – Vương quốc Anh đang nội soi ống đèn đường mũi cho trẻ em sứt môi hàm ếch của tỉnh Tuyên Quang.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Hoạt động không chỉ giúp các em có cơ hội cải thiện sức khỏe, chức năng ăn, nói mà còn góp phần mang lại diện mạo tự tin, mở ra cơ hội hòa nhập tốt hơn trong học tập và cuộc sống. Đằng sau mỗi ca phẫu thuật thành công là niềm vui, hy vọng của các em và gia đình trên hành trình tìm lại nụ cười trọn vẹn.