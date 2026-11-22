Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã có Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn, đặc biệt là ở khu vực trung tâm TP Đồng Nai.

Từ nhiều năm qua trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm của TP Đồng Nai như đường Nguyễn Văn Trị, Cách Mạng Tháng 8, Hà Huy Giáp, Lê Thánh Tôn, Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên); đường Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi, Phan Trung, Trương Định, Nguyễn Ái Quốc (phường Tam Hiệp)… đã có mật độ phương tiện giao thông lớn, nhất là vào giờ cao điểm. Những tuyến đường trên còn tập trung nhiều hộ kinh doanh, dịch vụ nên cũng là các khu vực thường phát sinh tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, để vật dụng trên lòng lề đường, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định… khiến lòng đường, vỉa hè bị thu hẹp, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp cùng Công an phường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Trước tình trạng trên, Công an phường Trấn Biên, Tam Hiệp đã phối hợp cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức ra quân kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền các hộ dân phải thu dọn vật dụng hoặc đặt, để trong phạm vi cho phép, không gây lấn chiếm vỉa hè không có lối đi bộ cho người dân. Các đoàn kiểm tra của phường cũng kiên quyết thu giữ biển quảng cáo, các loại bàn, ghế, dù, bạt của những hộ dân buôn gây lấn chiếm hoặc các trường hợp đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Theo Trung tá Võ Thúc Đồng, Phó trưởng Công an phường Tam Hiệp, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng trực tiếp đến từng hộ dân, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở và thực hiện cam kết trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị. Nhiều trường hợp bày bán hàng hóa, đặt bàn ghế, chậu cây, biển quảng cáo, dù bạt trên vỉa hè đã được yêu cầu thu dọn ngay. Các trường hợp đậu đỗ phương tiện gây cản trở giao thông cũng được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp cho biết, địa phương được chọn thí điểm thực hiện mô hình “xã, phường an toàn giao thông”. Đợt ra quân cao điểm lần này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của người dân, các hộ kinh doanh và các tổ chức trên địa bàn. Địa phương cũng tổ chức sắp xếp lại trật tự đô thị, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên các tuyến đường trọng điểm.

Tuyên truyền, nhắc nhở người buôn bán lấn chiếm vỉa hè.

Tại phường Trấn Biên, Công an phường cũng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Để tạo thuận lợi cho người dân mua sắm tại khu vực chợ Biên Hoà, UBND phường bố trí điểm giữ xe miễn phí tại góc giao đường Nguyễn Văn Trị và Lê Thánh Tôn, góp phần hạn chế tình trạng người dân dừng xe dưới lòng đường để mua hàng.

Công an phường Trấn Biên cũng kết hợp khai thác hệ thống camera giám sát để phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm. Chỉ trong khoảng một tuần, Công an phường đã trích xuất hình ảnh hơn 200 trường hợp, xác minh và xử phạt hơn 60 trường hợp.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi quản lý trật tự đô thị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, cấp thiết và liên tục gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Do đó, mọi trường hợp vi phạm phát sinh trên địa bàn nếu không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để dẫn đến tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Địa bàn nào để xảy ra tình trạng này đều sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra, lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm.

Ban Thường vụ Thành uỷ Đồng Nai yêu cầu, để thực hiện có hiệu quả, từng cơ quan, đơn vị địa phương phải phân công nhiệm vụ, trách nhiệm từ thành phố đến cơ sở. Trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm, kiên quyết ngăn chặn, xử lý cá nhân, tổ chức có cán bộ, công chức, viên chức có hành vi can thiệp trái quy định vào quá trình xử lý vi phạm của cơ quan chức năng. Tăng cường kỷ luật, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần thượng tôn pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thành ủy Đồng Nai cũng giao nhiệm vụ cho Công an TP Đồng Nai tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương trong quản lý TTATGT, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông. Thông qua công tác điều tra cơ bản, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, kịp thời phát hiện các bất cập trong tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông để tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khẩn trương khắc phục, góp phần phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông.