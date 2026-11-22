Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (22/11), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, trời có mưa vài nơi, nhiệt độ ghi nhận lúc 7h phổ biến 15-18 độ C.

Dự báo, khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Ảnh minh họa

Đối với Hà Nội, từ đêm 23 đến ngày 24/11, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác. Đến ngày 24/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 14-16 độ C.

Không chỉ gây rét trên đất liền, đợt không khí lạnh lần này còn khiến gió trên biển mạnh lên. Từ sáng 24/11, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa lớn ở nhiều khu vực

Cùng với không khí lạnh, mưa dông cũng xuất hiện tại nhiều địa phương. Từ đêm 23 đến ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Trong ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ đêm 24 đến ngày 26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống cũng như các hoạt động sản xuất.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đặc biệt khi mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Tại khu vực miền núi, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc cũng cần được đề phòng.

Bên cạnh đó, dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền cũng như các hoạt động hàng hải. Người dân, đặc biệt là ngư dân và những người hoạt động trên biển, cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án phòng tránh.