Suối Tọ là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, có 7 bản, 1.050 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Hiện xã còn 26,2% hộ nghèo, 15,2% hộ cận nghèo; một số hộ vẫn sống trong nhà tạm, nhà dột nát, không có khả năng tự huy động kinh phí xây dựng nhà ở.

Năm 2026, qua rà soát, xã có 30 hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để triển khai chương trình đúng đối tượng, hiệu quả, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các bản rà soát hoàn cảnh, hiện trạng nhà ở, nhu cầu của từng hộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các tổ công tác trực tiếp kiểm tra từng hộ, xây dựng phương án hỗ trợ trên nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, tránh lợi dụng chính sách, thất thoát, lãng phí nguồn lực. Cùng với đó, xã vận động các đoàn thể, nhân dân, họ hàng hỗ trợ kinh phí, ngày công, vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thi công, bảo đảm nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.

Đến nay, xã Suối Tọ đã hoàn thành, bàn giao 24/30 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Trong đó, 340 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, BIDV Chi nhánh Sơn La, Quỹ Vì người nghèo của xã và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với hỗ trợ kinh phí, địa phương huy động 460 ngày công giúp các hộ san nền, vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà ở. Các ngôi nhà đều bảo đảm tiêu chí “ba cứng”, diện tích tối thiểu 35 m², đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Đối với 6 hộ còn lại, xã đang tiếp tục triển khai xây dựng, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

Gia đình ông Vàng A Giảng, bản Trò, thuộc diện hộ nghèo. Đầu tháng 8/2026, sau khi được UBND xã thẩm định đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, ông được ứng trước vật liệu xây dựng để triển khai làm nhà. Sau hơn 3 tháng, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đóng góp của người thân, ngôi nhà gỗ cấp 4 rộng 75 m², trị giá 110 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo của xã hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Nhìn ngôi nhà Đại đoàn kết mới hoàn thiện, ông Giảng xúc động chia sẻ: “Ngôi nhà mới như tiếp thêm nghị lực để tôi vượt qua khó khăn, đây là món quà vô giá đối với gia đình. Năm nay được ăn Tết trong căn nhà mới, khang trang, cả nhà ai cũng phấn khởi”.

Tại bản Lũng Khoai, ông Sồng A Tống, hộ nghèo, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, cũng vừa được chuyển về ở trong ngôi nhà xây cấp 4 rộng hơn 65 m², trị giá gần 100 triệu đồng. Ngoài kinh phí gia đình tự chuẩn bị, xã vận động nhân dân hỗ trợ ngày công trị giá 20 triệu đồng; bà con trong bản góp 100 ngày công lao động và vật liệu trị giá gần 50 triệu đồng. Chia sẻ niềm vui khi có nhà mới, ông Tống nghẹn ngào: “Cả đời tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ được ở ngôi nhà khang trang như thế này. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ và bà con trong bản. Gia đình cố gắng lao động sản xuất tích cực hơn để ổn định cuộc sống”.

Những ngôi nhà mới hoàn thành đã giúp các hộ nghèo ở Suối Tọ có nơi ở an toàn, ổn định, tiếp thêm niềm tin, động lực để vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo. Năm 2027, xã Suối Tọ phấn đấu xóa thêm 45 nhà tạm cho hộ nghèo. Để hiện thực hóa mục tiêu, địa phương tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời khơi dậy ý chí tự lực, chủ động phát triển kinh tế của người dân, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo xã Suối Tọ trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở bản Trò.

Xã Suối Tọ phối hợp với Ngân hàng MTCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Sơn La trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại bản Lũng Khoai.

Hộ nghèo xã Suối Tọ được hỗ trợ xóa nhà tạm.