Gần dân, sát dân để tạo niềm tin

Ở thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là nhiệm vụ được chi bộ quan tâm. Với vai trò phó bí thư chi bộ, trưởng thôn và tuyên truyền viên cơ sở, anh Nguyễn Tôn An cùng cán bộ, đảng viên tích cực vận động bà con khai thác tiềm năng, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng gia đình. Thông qua việc giới thiệu các mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm và trực tiếp tháo gỡ khó khăn, anh An góp phần khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất. Đến nay, toàn thôn có hơn 100 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Toàn cảnh thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa. Ảnh: Mạnh Hải

Bà Phan Anh Tú, người dân thôn Đức Lĩnh chia sẻ: “Trưởng thôn có một vườn cam rộng nên tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Từ đó, đồng chí tích cực hỗ trợ, hướng dẫn bà con xung quanh cùng phát triển kinh tế”.

Với anh Nguyễn Tôn An, muốn người dân tin tưởng và làm theo, người tuyên truyền phải gương mẫu, lấy việc làm cụ thể để tạo sức thuyết phục. Anh chú trọng phương châm nói đi đôi với làm, đồng thời phát huy vai trò nêu gương trong cộng đồng. Anh An cho biết: “Muốn cho người dân hiểu và làm theo, tôi phải gương mẫu, đồng thời vận động anh em, họ hàng làm trước. Sau đó, bà con thấy việc làm có ý nghĩa thì sẽ làm theo, từ đó khơi dậy phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư”.

Anh Nguyễn Tôn An trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với người dân thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, vai trò của tuyên truyền viên còn thể hiện ở khả năng tập hợp, vận động người dân tham gia các công việc chung. Tại thôn Yên Long, xã Đức Thọ, nơi hơn 50% người dân là đồng bào có đạo, chị Nghiêm Thị Hồng Nhung - Bí thư Chi bộ, tuyên truyền viên cơ sở chia sẻ: “Tôi luôn xác định phải tạo được niềm tin mới có thể vận động hiệu quả. Từ xây dựng mô hình “Dân vận khéo - Xứ đạo bình yên”, tích tụ ruộng đất đến xây dựng nông thôn mới, tôi cùng cán bộ thôn kiên trì gặp gỡ, trao đổi, giải thích để người dân hiểu và chủ động tham gia. Nhờ đó, thôn đã hoàn thành tích tụ 33 ha ruộng đất, xây dựng tuyến đường hoa dài 100m. Người cán bộ phải miệng nói, tay làm, tai lắng nghe, phải đến tận các hộ gia đình, thứ nhất là để tuyên truyền, vận động, thứ hai là để nắm bắt tâm tư, tình cảm của bà con nhân dân”.

Chị Nghiêm Thị Hồng Nhung, Bí thư Chi bộ thôn Yên Long (xã Đức Thọ) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động người dân đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Từ những mô hình kinh tế ở thôn Đức Lĩnh đến kết quả tích tụ ruộng đất, xây dựng cảnh quan ở thôn Yên Long cho thấy, hiệu quả tuyên truyền không chỉ nằm ở nội dung thông tin mà còn phụ thuộc vào cách tiếp cận và uy tín của người thực hiện. Khi trực tiếp lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng người dân, tuyên truyền viên có thêm điều kiện tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Tại xã Đức Thọ, 40 tuyên truyền viên cơ sở đang đảm nhiệm vai trò truyền tải chủ trương, chính sách đến Nhân dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Trong lộ trình phấn đấu xây dựng xã trở thành phường vào cuối năm 2026, công tác tuyên truyền, vận động càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo đồng thuận và huy động sự tham gia của người dân trong thực hiện các tiêu chí, nhiệm vụ phát triển đô thị.

Bà Mai Thị Ngọc Hà - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đức Thọ cho biết: “Mỗi đồng chí tuyên truyền viên thực sự là một cầu nối giữa Đảng với Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục bồi dưỡng năng lực về tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số, là kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và ứng dụng công nghệ số”.

Đội ngũ tuyên truyền viên xã Đức Thọ tích cực vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện lộ trình xây dựng xã trở thành phường vào cuối năm 2026.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh quan tâm kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế. Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số cũng được chú trọng nhằm mở rộng phương thức tiếp cận người dân. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là truyền tải thông tin nhanh mà còn phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, có định hướng và sức thuyết phục.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở ở Hà Tĩnh đã vận động Nhân dân chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thượng Đức cho biết: “Đảng ủy, chính quyền tập trung kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ tuyên truyền viên, bảo đảm mỗi người nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương”.

Với hơn 3.000 tuyên truyền viên cơ sở trên toàn tỉnh, Hà Tĩnh có lực lượng trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và phản ánh kiến nghị từ cơ sở. Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ được triển khai trực tiếp ở cấp xã, đòi hỏi đội ngũ này tiếp tục nâng cao năng lực tuyên truyền, đối thoại và nắm bắt dư luận.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: “Để phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, trước hết, Ban Tuyên giáo cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống, kịp thời cho họ; thứ hai là định hướng công tác tuyên truyền; thứ ba là tiếp tục tham mưu để tạo điều kiện bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ”.

Hiệu quả công tác tuyên truyền không chỉ được đo bằng số cuộc tuyên truyền hay lượng thông tin được phổ biến, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Từ những việc làm cụ thể ở từng khu dân cư, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đang góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân. Đó chính là những nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương.