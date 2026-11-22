Mỗi ngày hai lượt đi về trên đoạn từ xã Bát Xát lên xã Bản Xèo, nên chị Nguyễn Thanh Xuân, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai đã quá quen thuộc với từng khúc cua, con dốc của tỉnh lộ 156B. Thế nhưng, hành trình của chị Xuân cũng như hàng nghìn người dân nơi đây luôn thường trực nỗi lo khi trên tuyến xuất hiện nhiều điểm sụt lở taluy âm, taluy dương. Vì vậy, khi chứng kiến những đoàn xe cơ giới, máy xúc, máy ủi miệt mài xử lý sụt lở, hay từng đoạn kè kiên cố dần hình thành, thì nỗi lo âu của chị Xuân giờ đã không còn, thay vào đó là niềm vui và sự kỳ vọng.

Điểm sạt lở lớn với khối lượng ước tính 20.000 mét khối.

Chị Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ: Tuyến đường được sửa chữa, khai thông, tôi rất phấn khởi, bởi khi hoàn thiện, những người thường xuyên đi lại qua tuyến đường như chúng tôi sẽ được hưởng lợi trực tiếp; đồng thời còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là du lịch lên Y Tý.

Dự án “Xử lý sụt lở đường tỉnh 156B đoạn Bản Vược – Bản Xèo” do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc ưu tiên nguồn lực, khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ theo quy hoạch.

Các điểm sạt lở taluy âm được kè kiên cố.

Theo hồ sơ thiết kế, dự án tập trung xử lý triệt để 21 vị trí sụt lở trọng điểm trải dài từ Km0+290 đến Km16+321. Dự án áp dụng hàng loạt giải pháp kỹ thuật kiên cố, hiện đại và phù hợp với đặc thù địa chất miền núi. Ở những cung đường có vách đá cao, nguy cơ đá lăn lớn, nhà thầu tiến hành cắt cơ giảm tải, phá dỡ đá mồ côi, xếp kè rọ thép và nắn chỉnh cục bộ tim tuyến để đảm bảo nền đường ổn định lâu dài. Song song với đó, toàn bộ hệ thống mặt đường hỏng, cống rãnh thoát nước, hộ lan tôn sóng, cọc tiêu và biển báo an toàn giao thông trên tuyến cũng được sửa chữa, bổ sung đồng bộ.

Ông Mai Đình Hùng, đại diện nhà thầu - Công ty TNHH Thành Đạt Đông Á cho biết: Tuyến đường này có lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Vì vậy, trong suốt quá trình thi công, chúng tôi luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, cố gắng tổ chức thi công khoa học và hiệu quả. Tại tất cả các mũi thi công, đơn vị đều bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, lập rào chắn kiên cố và cử người trực gác điều tiết giao thông để người dân qua lại được thông suốt, an toàn.

Tính đến giữa tháng 11/2026, nhà thầu đã đồng loạt triển khai thi công kè bê tông tại 10 vị trí (từ vị trí số 1 đến số 9 và vị trí số 11). Quá trình triển khai dự án cũng đang gặp không ít khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại một số điểm có khối lượng thi công lớn.

Nhà thầu căng dây tại điểm thi công để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Để tháo gỡ “nút thắt” này, chủ đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Bát Xát và xã Bản Xèo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, dự kiến trong cuối tháng 11/2026 sẽ bàn các vị trí còn lại cho nhà thầu.

Ông Đỗ Tuấn Cường, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lào Cai khẳng định: Chúng tôi đang tích cực đôn đốc nhà thầu huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, phấn đấu đến tháng 10 năm 2027 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác xử lý sạt lở trên tuyến.

Có thể khẳng định, khi 21 điểm sạt lở được khắc phục hoàn toàn, người dân sẽ không còn lo lắng mỗi khi di chuyển trên tỉnh lộ 156B. Đặc biệt, sẽ tạo đòn bẩy mạnh mẽ để nông sản vùng cao vươn xa, thu hút du khách thập phương đến khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của vùng cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.