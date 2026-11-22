Theo Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, từ ngày 24/11/2026 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại hai nút giao trên đường Võ Chí Công, gồm nút giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn và nút giao với đường Xuân La.

Theo phương án mới, ô tô lưu thông trên làn hỗn hợp của đường Võ Chí Công theo hướng từ Cầu Giấy đi cầu Nhật Tân, khi đến hai nút giao nói trên, được phép đi thẳng hoặc rẽ phải.

Đường Võ Chí Công sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại hai nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La từ ngày 24/11/2026. (Ảnh minh họa).

Việc điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua khu vực.

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ theo phương án mới, bảo đảm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT; đồng thời xử lý những biển báo, vạch kẻ đường hiện trạng không còn phù hợp.

Ban Duy tu cũng phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông (Công an TP. Hà Nội) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại hai nút giao và các khu vực lân cận, bảo đảm phù hợp với phương án tổ chức giao thông và lưu lượng phương tiện thực tế.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội được đề nghị bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

UBND các phường Xuân Đỉnh, Tây Hồ và Phú Thượng phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông, nhất là tại các điểm quay đầu xe; đồng thời kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, tình trạng dừng, đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông.

Các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình đi lại, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án cho phù hợp.

Người điều khiển ô tô lưu thông qua khu vực cần chú ý hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và đèn tín hiệu sau khi phương án mới được áp dụng, chấp hành hướng dẫn phân luồng để bảo đảm an toàn.