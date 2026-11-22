Là một trong những địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, tỉnh An Giang đã tận dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên thoát nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số nên đến nay, đời sống kinh tế - xã hội tại các khu vực này đã có nhiều khởi sắc.