Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật trên khi trả lời phỏng vấn về chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và hoạt động song phương tại Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng, Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực chuyển đổi sâu sắc, xuất hiện nhiều cơ hội và thách thức mới. Thành công của hội nghị không chỉ thể hiện qua các văn kiện, sáng kiến được thông qua mà còn ở việc các nền kinh tế duy trì đồng thuận về định hướng hợp tác và liên kết kinh tế khu vực.

Lần đầu tiên sau bốn năm, hội nghị có sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên, khẳng định vai trò của APEC trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và củng cố lòng tin.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua những văn kiện quan trọng về kết nối khu vực, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, tạo nền tảng thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC quy tụ hơn 2.000 đại biểu từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực, tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng.

VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC APEC 2027

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam tham gia APEC 2026 với tư cách thành viên chủ động, tích cực, đồng thời thể hiện trách nhiệm của nền kinh tế sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027.

Trong suốt năm 2026, Việt Nam tích cực phối hợp với Trung Quốc, đề xuất sáng kiến, tham gia xây dựng văn kiện và đảm nhiệm các vai trò chủ trì, điều phối tại những cơ chế hợp tác của APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị Cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu tại phiên thảo luận, đồng thời có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chia sẻ tầm nhìn về những chuyển biến của thời đại, định hướng phát triển của APEC và khẳng định cam kết của Việt Nam cùng các thành viên xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, gắn kết, tự cường và thịnh vượng.

Các bài phát biểu cũng giới thiệu thành tựu sau 40 năm Đổi mới, những nỗ lực cải cách và giải pháp đột phá nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Điểm nhấn quan trọng là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính thức giới thiệu chủ đề Năm APEC 2027: “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, cùng ba ưu tiên: Nâng cao năng suất; Thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; Nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống người dân.

Theo Bộ trưởng, chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2027 nhận được sự hưởng ứng của các thành viên, vừa kế thừa những mục tiêu dài hạn của Diễn đàn, vừa đáp ứng các xu hướng phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

Thông qua các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, mở rộng không gian hợp tác phục vụ phát triển và tranh thủ sự ủng hộ đối với chương trình nghị sự APEC 2027.

Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng góp phần mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và địa phương các nền kinh tế thành viên.

LÀM SÂU SẮC HỢP TÁC VIỆT NAM - TRUNG QUỐC TRÊN CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

Đánh giá kết quả hoạt động song phương, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và lãnh đạo hai địa phương Quảng Đông, Vân Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là sự kết hợp giữa củng cố định hướng chiến lược quan hệ hai Đảng, hai nước với mở rộng hợp tác thực chất; đồng thời gắn kết hoạch định ở cấp Trung ương với triển khai tại địa phương.

Điểm nhấn quan trọng nhất là cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Hai bên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa chiến lược lâu dài của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; thống nhất phương hướng nâng tầm, làm sâu sắc hợp tác trong giai đoạn mới.

Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh kết nối hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân văn; đồng thời kiểm soát, xử lý thỏa đáng bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Đáng chú ý, hai bên trao đổi định hướng thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, lành mạnh hơn và tăng cường hợp tác năng lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Ở cấp địa phương, các hoạt động tại Quảng Đông tập trung khai thác tiềm năng hợp tác với các trung tâm kinh tế, công nghiệp, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, đặc biệt là Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Công - Ma Cao.

Hai bên hướng tới thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tại Vân Nam, trọng tâm hợp tác là kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt; nâng cao hiệu quả thông quan, phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Các diễn đàn kết nối khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chiến lược phát triển tổ chức tại Thâm Quyến, Côn Minh cũng góp phần cụ thể hóa định hướng hợp tác thành các chương trình, dự án, gắn với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Cùng với hợp tác kinh tế, hoạt động giao lưu thanh niên, văn hóa tiếp tục được chú trọng nhằm củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định những kết quả của chuyến công tác tiếp tục tạo nền tảng và động lực mới để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.