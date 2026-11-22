Khu vực Bắc Bộ, hôm nay trời có mây, mưa chỉ còn xuất hiện ở vài nơi; từ trưa, mây giảm, nhiều khu vực có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Tại Trung Bộ, mưa giảm ở khu vực phía Bắc, riêng từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn có mưa rào rải rác; các tỉnh Nam Trung Bộ ngày có nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi.

Tại Lào Cai, mưa đã giảm, một số khu vực xuất hiện nắng nhẹ; từ trưa, trời giảm mây, có nắng, thời tiết khô ráo hơn. Tuy nhiên, không khí lạnh vẫn ảnh hưởng nên đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng cao rét đậm, có nơi rét hại.