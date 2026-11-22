Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/11, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 15–18 độ C.

Dự báo khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác thuộc Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ảnh minh hoạ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, riêng khu vực ven biển cấp 3–4.

Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14–17 độ C, vùng núi từ 11–14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15–18 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 23 và ngày 24/11 dự báo có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt phổ biến 14–16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23 đến ngày 24/11, Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng khu vực vùng núi và trung du, cục bộ có nơi mưa to.

Trong ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ đêm 24 đến ngày 26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng dự báo có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, từ sáng 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8, sóng cao 2–4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phương án phòng tránh.