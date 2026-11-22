Đây là hoạt động nằm trong chuỗi nội dung trọng tâm được Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 / 23-11-2026), 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội (23-11-1957 / 23-11-2026) và hưởng ứng Ngày cộng đồng năm 2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Thị Thanh Lam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội...

Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, năm 2026, Phong trào “Người tốt, việc thiện” được Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội quan tâm triển khai, đạt được những kết quả ấn tượng và giàu sức thuyết phục, với sự tham gia của hơn 700.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên.

Cụ thể: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng nhân đạo”, “Tết nhân ái” đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng, trợ giúp cho hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn; phong trào hiến máu tình nguyện tiếp nhận hơn 1,42 triệu đơn vị máu, cứu sống hàng nghìn người bệnh... Với những kết quả đạt được, năm 2026, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tôn vinh 80 gương điển hình tiên tiến trong Phong trào “Người tốt, việc thiện”.

Đồng chí Lê Tự Lực phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Tự Lực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội khẳng định, thông qua Phong trào “Người tốt, việc thiện”, nhiều tấm gương người tốt, việc thiện, cống hiến nhiệt tình, hết mình với các hoạt động nhân đạo từ thiện, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thủ đô cùng những mô hình hiệu quả đã được phát hiện, biểu dương và nhân rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; cán bộ, hội viên và nhân dân Thủ đô đã đóng góp công sức của mình vào công tác an sinh xã hội, nhân đạo của TP Hà Nội trong thời gian vừa qua. Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, 80 điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay chính là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ngàn việc tốt của người Tràng An.

Các tấm gương điển hình tiên tiến vinh dự đón nhận Giấy ghi nhận và hoa chúc mừng từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ Thủ đô phát huy kết quả đã đạt được, vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, tập trung xây dựng Hội chuyên nghiệp, thích ứng với công nghệ số, quản trị hiện đại, kết nối liên thông. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả của mình, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người khó khăn, yếu thế.

* Trước đó, sáng 22-11, tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức chương trình “Sức mạnh nhân đạo, lan tỏa kết nối yêu thương”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội.

Tại đây, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã trực tiếp thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và tặng quà các đối tượng là trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc tại đây.