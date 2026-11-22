Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Ngày 23/11 nhiều mây không mưa, ngày hửng nắng, trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, ngày hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 24 - 26/11/2026: Ngày 24, 25/11 nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Ngày 26/11 mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20oC.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.