Tìm người biết việc

Hình ảnh các đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, tối cùng ngày, Lê Thị Thanh Thuận, Nguyễn Hoàng Sang, Phạm Trung Hải, Nguyễn Đức Huy cùng 5 nam thanh niên chưa rõ lai lịch đến nhà chị N.T.T.H. (trú xã Bà Nà) để giải quyết nợ nần. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, nhóm của Thuận la hét, chửi bới, xô xát và đánh người trong gia đình chị H., khiến 3 người bị thương, gây mất ANTT tại địa phương. Cơ quan điều tra đã xử lý 4 người liên quan, riêng 5 đối tượng còn lại chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân biết thông tin về các đối tượng trên cung cấp cho Điều tra viên Lê Văn Tùng (số điện thoại 0905.131.134; địa chỉ: 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).