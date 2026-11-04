Đắk Lắk: Bắt người đàn ông đánh đập vợ cũ vì ghen tuông

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sanh. (Ảnh: CACC)

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trường Sanh (SN 1976, trú tại xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, Sanh là chồng cũ của chị H.T.Đ (SN 1978, trú tại thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk). Dù đã ly hôn, Sanh vẫn thường xuyên quay lại ở nhờ tại nhà vợ cũ.

Ngày 12/8/2026, do nghi ngờ chị Đ. có quan hệ tình cảm với người khác, Sanh kiếm cớ gây sự rồi hành hung, đánh vào vùng mặt chị Đ., gây thương tích 15%.

Với hành vi trên, Sanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại để phục vụ điều tra, Sanh vi phạm nghĩa vụ tố tụng, không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan Công an và tự ý rời khỏi nơi cư trú. Vì vậy, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng.

Nguồn: Công an tỉnh Đắk Lắk