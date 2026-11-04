Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu sông Ông Đốc

Ngày 4/11, thông tin từ UBND xã Sông Đốc, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể N.H.T. (18 tuổi, ngụ ấp Xẻo Đôi, xã Sông Đốc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 35 phút ngày 3/11, anh P.T.N. (26 tuổi) điều khiển xe máy qua cầu sông Ông Đốc thì phát hiện một nam thanh niên trèo lên thành cầu.

Anh N. dừng xe, tiếp cận và tìm cách giữ người này lại nhưng không kịp, thanh niên đã nhảy xuống sông.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh MXH)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe máy, đôi dép và ví da chứa căn cước công dân cùng giấy tờ cá nhân mang tên N.H.T.

Qua xác minh, một người bạn làm cùng tiệm hớt tóc cho biết, trước đó T. có tâm sự chuyện buồn tình cảm và bày tỏ ý định nhảy cầu.

Ngay trong đêm, Công an xã Sông Đốc phối hợp với Đồn Biên phòng Sông Đốc, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 2 giờ ngày 4/11, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.