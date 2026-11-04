Khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại họp báo. Ảnh: Phạm Đông

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can, trong đó có 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Bước đầu xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, vụ án liên quan 113 người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hai tội danh: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 và Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài, thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can. Trong đó, 5 bị can bị khởi tố về cả hai tội danh nêu trên; 1 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Các trường hợp còn lại đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi và xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá về tình hình loại tội phạm này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao, đang diễn biến phức tạp. Bộ Công an đã chủ động nhận diện, chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, nhưng kiên quyết không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng địa bàn để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

Bộ Công an xác định phải chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm từ sớm, từ xa; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến; thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh với mức lãi suất, lợi nhuận cao bất thường; kiểm tra kỹ thông tin trước khi tham gia các hoạt động giao dịch.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích, nguồn gốc trên không gian mạng. Những hành vi vô tình tiếp tay cho hoạt động phạm tội cũng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.