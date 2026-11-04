Clip đàn voi rừng kéo đến phá lán trại, voi mẹ hàng chục tuổi

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Ngày 4/11, ông Lê Tuấn Anh, Trưởng bản Cao Vều 2, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết từ ngày 1/11 đến nay, người dân liên tục phát hiện đàn voi xuất hiện trên địa bàn vào buổi tối.

Đàn voi đã phá hỏng lán trại chăn nuôi của ông Lương Văn Nhuận, đồng thời làm hư hại một số diện tích chè của người dân trồng gần bìa rừng.

Theo ông Tuấn Anh, đàn voi hiện có 6 con, gồm 1 con đực và 5 con cái. Trong đó, voi mẹ hàng chục tuổi, một voi đực khoảng 4 tuổi và con nhỏ nhất khoảng 1 tuổi.

Đàn voi rừng xuất hiện ở bản Cao Vều 2. Ảnh cắt từ clip

Do có tập tính tìm kiếm muối, đàn voi thường tiến đến những khu vực gần lán trại và vườn chè. Những ngày qua, mỗi khi phát hiện voi đến gần khu dân cư, người dân phải đốt lửa để xua đuổi, hướng đàn voi trở lại rừng.

Người dân địa phương cho biết, đàn voi thường xuất hiện tại bản Cao Vều vào khoảng tháng 9-10 Âm lịch và có thể lưu lại đến tháng 2 năm sau mới di chuyển đi nơi khác. Vào mùa hè, chúng thường xuất hiện ở khu vực đập Phà Lài, xã Môn Sơn (huyện Con Cuông cũ), thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát.