Bộ Công an thông tin kết quả triệt phá vụ án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tin về việc triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia liên quan đến nhiều đối tượng nước ngoài, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, ngày 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết cuối tháng 10/2026, các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ và Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn; phát hiện 113 đối tượng người nước ngoài, thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ hoạt động. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Bộ Công an khẳng định kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm, không để các tổ chức tội phạm lợi dụng lãnh thổ Việt Nam làm địa bàn hoạt động.

Thủ đoạn tinh vi, tổ chức hoạt động khép kín trên không gian mạng

Về vụ án trên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can, tăng 5 bị can so với thời điểm thông tin ban đầu ngày 25/10; trong đó có 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Theo Thiếu tướng, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Trong số các bị can đã bị khởi tố, có 5 người bị khởi tố về cả hai tội danh nêu trên; một người bị khởi tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đối với những người còn lại trong số 113 người nước ngoài được phát hiện tại địa điểm xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò, hành vi và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 25/10, Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm phá án, lực lượng Công an phát hiện 113 người nước ngoài, gồm 74 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 28 đối tượng quốc tịch Ấn Độ, 9 đối tượng quốc tịch Campuchia, 1 đối tượng quốc tịch Malaysia và 1 đối tượng quốc tịch Myanmar. Trong đó, có 91 đối tượng nhập cảnh bằng thị thực du lịch và 22 đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp (gồm 21 đối tượng không có hộ chiếu, 1 đối tượng có hộ chiếu nhưng không sử dụng để nhập cảnh do đang là đối tượng truy nã).

Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức, cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam và nhiều quốc tịch khác để thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, các đối tượng thống nhất không sử dụng nhân viên người Việt Nam, không hướng tới bị hại là người Việt Nam nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, bắt giữ và xử lý.

Về phương thức, thủ đoạn, các đối tượng chia thành nhiều tổ, mỗi tổ gồm 4 đến 5 nhân viên và 1 tổ trưởng, sử dụng SIM điện thoại không chính chủ để đăng ký các tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin như Line, QQ, WeChat, Facebook. Các đối tượng giả danh doanh nhân thành đạt, người độc thân hoặc phụ nữ trẻ đẹp, thành công trong đầu tư tài chính để tiếp cận, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với bị hại, sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán, tài chính, tiền ảo, ngoại hối giả mạo như Nexuswh, Delta Capital Market, MGX, UNISON-JP.

Bên cạnh đó, một nhóm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, bóng rổ thông qua việc phát trực tiếp các giải thể thao trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc), QQ để lôi kéo người chơi, chủ yếu là người Trung Quốc, tham gia cá cược. Nhóm này phân công nhân viên tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nạp, rút tiền; đối với các giao dịch từ 10.000 nhân dân tệ trở lên, các đối tượng hướng dẫn sử dụng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị ngân hàng phong tỏa tài khoản.

(Nguồn: Vietnam+)

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng website giả mạo Công ty ODEL DEV LLC, một doanh nghiệp phần mềm của Mỹ, kết hợp các ứng dụng dịch thuật, nhắn tin để giả danh nhân viên tuyển dụng, quảng cáo việc làm nhẹ, lương cao, dụ dỗ người dân Mỹ nộp tiền dưới danh nghĩa phí tuyển dụng, đào tạo nhằm chiếm đoạt tài sản...

Kiên quyết ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia từ sớm, từ xa

Từ diễn biến vụ án trên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Bộ Công an là đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Công an tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài đến Việt Nam, đồng thời kiên quyết không để bất kỳ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội.

Thiếu tướng cũng cho biết Bộ Công an xác định việc chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế là những giải pháp quan trọng trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng.

Với tinh thần đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các nền tảng trực tuyến; thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh có mức lợi nhuận cao bất thường; kiểm tra kỹ danh tính của người tiếp xúc và tính xác thực của các tổ chức, website đầu tư trước khi giao dịch; người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc tiếp tay cho các hoạt động trên không gian mạng không rõ mục đích, nguồn gốc.

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để kiểm tra, xử lý.

Bộ Công an cũng đề nghị các cơ quan báo chí, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho người dân./.