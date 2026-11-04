CSGT Quảng Ngãi hỗ trợ đưa người bị tai nạn lao động đi cấp cứu

Trưa 4/11, Trung tá Nguyễn Ích Hoà - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ, dẫn đường cho một ô tô đưa người dân bị tai nạn lao động đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 2 đang làm nhiệm vụ tại Km1534+200 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) thì nhận được đề nghị hỗ trợ dẫn đường, đưa người đi cấp cứu từ tài xế.

Clip lực lượng CSGT hỗ trợ đưa người bị nạn tới bệnh viện kịp thời

Ngay sau đó, Trung tá Hồ Hữu Tú làm tổ trưởng, cùng Trung tá Bùi Minh Trí làm tổ viên sử dụng xe đặc chủng, bật thiết bị ưu tiên, khẩn trương dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở nạn nhân di chuyển nhanh chóng, an toàn đến bệnh viện.

Tài xế Nguyễn Hoàng Sang (22 tuổi, trú xã Đăk Tô) cho biết sáng cùng ngày, anh Trần Quang Ánh (28 tuổi, trú thôn Đăk Mốt, xã Đăk Tô) trèo lên sửa mái tôn. Trong lúc làm việc, anh Ánh không may trượt chân, ngã từ trên mái xuống đất. Gia đình nhanh chóng đưa anh đến Trung tâm Y tế xã Đăk Tô (cơ sở Trạm Y tế xã Tân Cảnh cũ) sơ cứu, sau đó tiếp tục chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

Lực lượng CSGT dùng xe chuyên dụng hỗ trợ người bị nạn tới bệnh viện kịp thời

Trong quá trình chở nạn nhân, anh Sang rất sốt ruột vì muốn đưa người bị thương đến bệnh viện sớm nhất. Khi gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, anh lập tức đề nghị hỗ trợ để bảo đảm hành trình vừa nhanh, vừa an toàn. “Không chỉ hỗ trợ đưa đến bệnh viện kịp thời, các cán bộ còn đưa nạn nhân vào khoa cấp cứu rồi mới quay lại thực hiện nhiệm vụ. Tôi rất cảm kích trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của các chú”, anh Sang chia sẻ.

Bà Lê Thị Tươi (54 tuổi, mẹ anh Ánh) cũng cho biết nhờ có lực lượng CSGT dẫn đường, gia đình mới đưa con đến bệnh viện nhanh chóng, kịp thời. Hiện anh Ánh đã được chụp CT, siêu âm và đang được các bác sĩ tiếp tục thăm khám. Gia đình rất cảm ơn các cán bộ CSGT.