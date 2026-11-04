Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Tân Bằng

Khoảng 18h30 ngày 3/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công hài cốt liệt sĩ thứ 4 tại Nghĩa trang tạm Tân Bằng.

Hài cốt liệt sĩ trên được phát hiện trong khu vực phòng làm việc của trụ sở UBND xã Tân Bằng (cũ). Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 4 được tìm thấy tại khu vực này, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc và quy tập trên địa bàn tỉnh lên 16 bộ.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thận trọng, tỉ mỉ.

Trước đó, vào ngày 28/10 và 29/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại cùng khu vực. Theo thông tin khảo sát và nhân chứng tại địa phương, Nghĩa trang tạm Tân Bằng trước đây có khoảng 50 đến 60 phần mộ liệt sĩ.

Khoảng năm 1985, địa phương đã tổ chức quy tập hơn 30 phần mộ. Năm 2004, trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã Tân Bằng (cũ), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 bộ hài cốt liệt sĩ được thân nhân tiếp nhận, 6 bộ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Khu vực trên từng bị địch chiếm đóng, san lấp, địa hình có nhiều thay đổi nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn. Song, với tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.