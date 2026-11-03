Cầu thủ Tây Ban Nha qua đời sau va chạm kinh hoàng

Jesus de Miguel qua đời sau va chạm kinh hoàng.

Bi kịch xảy ra trong những phút cuối cuộc đối đầu giữa Tenerife và Andorra trên sân Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez hôm 2/11. Trong tình huống tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, De Miguel lĩnh trọn cú va chạm mạnh vào ngực từ thủ môn đội khách Jesus Owono.

Tiền đạo người Tây Ban Nha lập tức đổ gục xuống sân. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt, tiến hành đặt nội khí quản và sơ cứu khẩn cấp trước khi đưa anh rời sân bằng cáng. De Miguel được hồi sức tim phổi trên đường chuyển tới bệnh viện sau khi trải qua gần 20 phút ngừng tim.

Trước tình huống khẩn cấp, trọng tài quyết định tạm dừng trận đấu. Khi tỷ số đang là 2-2, cuộc đối đầu chính thức bị hủy bỏ ở phút 108.

Sau khi được đưa tới Bệnh viện Đại học Nuestra Senora de Candelaria tại Santa Cruz, De Miguel được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trong thông báo ban đầu, Tenerife cho biết tình trạng của tiền đạo này vẫn ổn định dù mức độ chấn thương rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hy vọng dần trở nên mong manh khi CLB cập nhật tình hình sức khỏe của cầu thủ trong đêm. Theo thông báo trên X, tình trạng thần kinh của De Miguel diễn biến xấu trong quá trình được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Đến sáng 3/11, Tenerife chính thức xác nhận tin dữ. Đội bóng bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của cầu thủ sinh năm 1996, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân và những người hâm mộ.

De Miguel bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Leganes B năm 2015, trước khi lần lượt khoác áo tám CLB khác nhau tại Tây Ban Nha. Anh gia nhập Tenerife vào năm ngoái và trở thành một thành viên trong đội hình của đại diện quần đảo Canary.

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