Đang ngồi học bài, bé trai liền thấy cảnh kinh hoàng dưới chân: Camera ghi lại gì?

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý xảy ra tại một hộ dân.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của bé trai. Nguồn: Ngô Thanh Tâm/Otofun)

Theo camera an ninh ghi lại, bé trai đang ngồi học bài ở bàn học, bất ngờ một con rắn với kích cỡ lớn trườn bò vào. May mắn, lúc này bé trai đang gác chân lên. Khi cảm nhận có điều bất thường, bé trai nhìn xuống chân và thấy con rắn. Ngay lập tức, cậu bé bỏ chạy.

Thấy em gái gần đó, cậu bé vội bế theo em chạy đi nơi khác và gọi người lớn hỗ trợ. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Camera ghi lại khoảnh khắc bé trai đối diện với con rắn. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh con rắn lớn bất ngờ bò vào nhà, tiến sát vị trí cậu bé đang ngồi học. Đặc biệt, phản ứng nhanh chóng của bé trai khi phát hiện nguy hiểm cũng nhận được nhiều lời khen.

Đáng chú ý, thay vì chỉ lo tìm cách chạy thoát thân, cậu bé còn kịp bế em gái đi cùng, sau đó gọi người lớn đến hỗ trợ. Hành động này khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa cảm động trước sự nhanh trí và tình cảm dành cho em nhỏ.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến:

“Xem mà thót tim, may mắn là bé phát hiện kịp thời”.

“Phản xạ nhanh quá, còn biết bế em gái chạy cùng nữa”.

“Thương em bé, chắc lúc đó sợ lắm nhưng vẫn nhớ đến em”.

“Nhà có trẻ nhỏ nên kiểm tra kỹ các khu vực xung quanh, nhất là những nơi rắn có thể bò vào”.

“Một tình huống quá nguy hiểm, may mà không có chuyện đáng tiếc xảy ra”.

Qua sự việc, nhiều người cũng nhắc nhở các gia đình cần chú ý kiểm tra nhà cửa, dọn dẹp khu vực quanh nhà và đề phòng rắn hoặc các loài động vật nguy hiểm có thể bò vào nơi sinh hoạt.